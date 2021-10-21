Ангела Меркель жестко отреагировала на ситуацию с нелегалами на границе ЕС

Ангела Меркель жестко отреагировала на ситуацию с нелегалами на границе ЕС8
- 21.10.2021, 15:43
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Канцлер Германии заявила, что режим Лукашенко ждут санкции.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала наплыв мигрантов через Беларусь «гибридной акцией» Минска и не исключила введения новых экономических санкций, сообщает ТАСС.
— Завтра на повестке будет тема миграции, которая из-за гибридных акций Лукашенко стала еще более важной как для Польши, Литвы, так и Германии. Мы обсудим, какие новые формы, а при случае и санкции — экономические санкции, — выбрать, чтобы дать понять, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми со стороны государства.
Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегальных мигрантов, а затем направляет их в сторону границы с ЕС.