Беларусь снова отстранили от «Евровидения» 6 21.10.2021, 22:24

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В песенном конкурсе примут участие исполнители из 41 страны мира.

Европейский вещательный союз опубликовал список стран-участниц Евровидения-2022. Беларуси в нем нет.

В песенном конкурсе, который пройдет в следующем году в Турине, примут участие исполнители из 41 страны мира.

Напомним, в прошлом году Беларусь не попала на Евровидение со скандалом. Белтелерадиокомпания приняла решение направить на конкурс группу «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Европейский вещательный союз усмотрел в тексте песни политическое содержание, что противоречит правилам конкурса. Группу попросили предоставить другую песню. Но и вторая представленная песня не подошла.

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