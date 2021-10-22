Мнение: У Лукашенко паранойя из-за подготовки «византийского» переворота его окружением 6 22.10.2021, 9:17

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фото: getty images

И это только начало нового действия в пьесе.

Внешняя политика режима Лукашенко становится крайне интересной (остается радоваться визиту МИД Никарагуа – беднейшей страны своего региона), особенно на восточном контуре. Если в отношении плавного движения Конгресса США в ужесточении санкции в отношении режима никто не удивлен, то месседжи в российских СМИ, в которых тоже не сильно много осталось независимых, у неподготовленной публики могут начать вызывать когнитивный диссонанс, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но разберем по порядку.

США - страна бюрократии. Работает чуть медленнее, чем европейская, но с более серьезными результатами. Поэтому недавнее заявление комитета по иностранным делам можно и нужно расценивать в качестве дорожной карты, которая будет выполнена. Поступательно, не спеша и с оттяжечкой.

Европа также изменила свою риторику, что это стало возможным благодаря смене ключевых акторов в странах-бастионах легализма и переговоров (Германия и Чехия). Из всех только Австрия будет топить за организацию переговоров на нейтральной площадке до последнего. И то просто потому, что кто-то должен. Это последний мостик, по которому ведомство Макея может проторить хунте дорогу в Гаагу. Пройдут ли - большой вопрос, так как чувство самосохранения полностью вытеснено боязнью гнева синепалого безумца.

Экзерсис от бельгийских лоббистов и адвокатов тоже никого не должен вводить в заблуждение. Это чудеса демократии, где даже спонсор упыря имеет право на защиту, правда за очень большие деньги. Пусть тратит.

А вот российский медленный разворот гораздо интереснее. Рекомендуем к просмотру шоу на НТВ . Потому что это было действительно шоу. Оказывается, что на уровне лозунгов синепалого поддерживают только коммунисты. Но и те при попытке хоть немного погрузиться в тему защиты СМИ или российских граждан в Беларусь садятся в лужу.

Внятно объяснить, что это за «союзник» такой и откуда в Беларуси берутся нелегальные мигранты вслух пока не может артикулировать никто, но уже почти все готовы.

С учетом того, что уже в открытую признают, что ничего 4 ноября подписано не будет, прожорливого неадеквата банально снимают с довольствия.

И это только начало нового действия в пьесе. Снятие с довольствия вынуждает назначать силовиков с замазанными в прямом и переносном смысле лицами на военные и гражданские должности. Это паранойя и боязнь того, что внутри все же созреет красивый, византийский и вполне реальный дворцовый переворот с Востока.

Нам остается только пожелать действовать в том же духе - больше мигрантов на Запад, больше неадекватности на Восток. Больше хамства и ковид-диссидентства в стране. Договорился до того, что ковид помогает в борьбе с онкологией. Фэйспалм.

Кстати, даже наша восточная соседка была вынуждена ввести локдаун (по сравнению с мерами в России Беларусь – дремучая Африка. От среднемирового процента привившихся мы отстаем на 22 процента). А ведь в России даже по двум официальным статистикам все несколько лучше, чем в белорусском чумном бараке. Так и до приостановки транспортного сообщения недалеко.

Вот так пусть и воюет сразу на три фронта, точно так же, как и его кумир из прошлого.

На Запад и Восток мы не влияем и не сильно надеемся. А вот внутренняя повестка - наша. Мы говорим ковид-диссиденту наше четкое «Нет!». Вакцинация, социальное дистанцирование, масочный режим. И остаемся дома.

Кстати, один из главных ковид-диссидентов из Бразилии пойдет со своим правительством под суд за геноцид. А несколько других собратьев по разуму не пережили тот самый вирус, которого нет. Карма существует. Повод белорусским докторам Менгеле задуматься о своих перспективах.

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