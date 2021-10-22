Любопытный слоненок растоптал торт своей бабушки: видеохит 3 22.10.2021, 10:00

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Фото: instagram.com/samuielephanthaven

Забавный ролик из Таиланда набирает популярность в Сети.

Сотрудники заповедника Samui Elephant Haven в Таиланде решили побаловать слониху-старушку огромным тортом, однако лакомство испортил ее внук. Увидев бабушку на полянке, малыш бросился к ней и неуклюже прошелся по пирогу, а затем и вовсе его уничтожил.

Этот забавный момент питомник опубликовал у себя в Instagram. Ролик быстро стал вирусным и разошелся по другим социальным сетям. В комментариях шутят, что поведение слоненка мало чем отличается от того, как дома ведут себя дети.

Заповедник приготовил 80-килограммовый торт из риса, тыквы, арбуза, бананов и винограда и оставил его на траве. Слониха подошла к угощению и стала аккуратно водить по нему хоботом. Затем радостно подбежал внук старушки и стал мешать бабушке лакомиться. Слониха при этом спокойно ела и не запрещала озорному малышу вытворять с пирогом все, что ему хочется.