Россия спешит на помощь террористам 22.10.2021, 11:39

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Фото: AFP

Министр Лавров убежден, что сотрудничать с «Талибаном» надо.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад, идеолог переговорного процесса в Дохе, приведший США к публичному фиаско, заслуженно уволен 19 октября. Но американская дипломатия все так же склонна беседовать с победившим «Талибаном» (организация признана в России террористической и запрещена) с позиций идеологического резонерства, скорее характерного для внутренней политики. Впервые после победы президента Байдена 9 октября в Дохе состоялась встреча высокопоставленной делегации талибов с группой американских дипломатов, которых показательно возглавил замдиректора ЦРУ. Американцы заняли жесткую позицию: официальное признание надо заслужить, права женщин соблюдать, меньшинства защитить, террористов выгнать из страны. В руках США судьба авуаров Центрального банка Афганистана, но вряд ли это сегодня решающее оружие, пишет «Новая газета».

Еще недавно талибы надменно говорили, что у США в этой войне электоральные циклы, а у них — вечность. Сегодня они неожиданно поняли, что все наоборот:

денег нет, продовольствие и медикаменты кончаются, на пороге гуманитарная катастрофа, да и времени, по большому счету, уже нет. А вот у их соседей времени как раз сколько угодно — какая неожиданность!

Европейская пресса открыто пишет о маргинализации западной политики в отношении Афганистана. В таких условиях куда большее значение для талибов имеют переговоры в московском формате, начавшиеся в столице России 21 октября. Там и собрались соседи, от которых так много зависит.

Участники форума их не разочаровали. Они согласились сотрудничать с талибами, не дожидаясь официального признания, которое, впрочем, остается важным рычагом воздействия на правительство террористов (если верить российскому законодательству) в Кабуле. В Москве вырисовываются контуры экономической помощи правительству Афганистана: «…стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции» — из совместного заявления участников третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану. Начинается осторожное сотрудничество с «Талибаном» всех соседних стран и лидеров региона, первые шаги обозначены. Лавров сообщил об отправке гуманитарной помощи в ближайшее время..

О том, как исторически развивался переговорный процесс с талибами, о роли Ирана и что такое инклюзивное правительство с точки зрения террористов, рассказал «Новой» афганист и пуштуновед Василий Кравцов:

— Так называемый московский формат зародился в 2017 году, а первые переговоры нашего МИДа с талибами состоялись в 2018 году. В октябре того же года начались переговоры Госдепартамента и «Талибана». Можно сказать, что процессы развивались параллельно.

С тех пор диалог в московском формате подвергался постоянной критике в западных СМИ и обструкции в дипломатической практике на самом высоком уровне. Ашраф Гани, приведенный на пост президента Афганистана американцами, заявлял, что не пошлет на переговоры в московском формате делегацию, так как считает сам форум деструктивным. Разумеется, тут очевидно давление Госдепартамента и США в целом. Впервые министр Лавров затронул деликатную тему конкуренции на дипломатическом «рынке» афганского урегулирования 11 марта этого года на совместной с коллегами из Турции и Катара пресс-конференции.

Тем не менее московский формат постепенно заработал доверие всех стран, которые присоединились к нему в разное время. В нем участвуют самые высокопоставленные представители дипломатии десяти стран, в том числе так называемой первой линии границы — Ирана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана (в сегодняшних переговорах впервые участвует Туркмения), и второй линии границы — России, Китая, Индии, Киргизии и Казахстана. США не приехали на нынешний форум, это связано, в первую очередь, с их фактическим поражением в Афганистане. По крайней мере, его соседи именно так трактуют все, что сопровождало поспешный уход американцев.

Со временем оказалось, что цели, положенные в основу переговоров участниками московского формата, строились на более практической основе, более трезвой оценке ситуации в самом Афганистане. Можно сказать, что на дипломатическом треке победила Россия. Хотя, по моему мнению, истинным бенефициаром событий прошедшего августа станет Китай.

Успехи России сугубо дипломатические. Наш МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов оказались выше западных коллег и в понимании региона, и в постановке целей.

Они реалистически подошли к выработке позиций участников переговорного процесса и практических действий для определения последующего государственного устройства Афганистана.

Когда я работал в ООН, то лично видел, насколько неприязненно дипломаты США и Великобритании реагировали даже не на саму идею московского формата, но просто на фамилию Кабулов. Ведь затеянный Россией переговорный процесс обесценивал переговоры в Дохе и многочисленные конференции в Лондоне, Стамбуле, Токио, которые дипломаты стран коалиции пытались сделать основой урегулирования в Афганистане. После того как Россия запустила свой переговорный процесс, постепенно началось установление контактов и далее — переговоры талибов с Узбекистаном, а позднее с Китаем.

На следующей неделе в Тегеране должны собраться главы МИД Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и России. Чем это можно объяснить? В переговорах в Москве сначала прошла открытая часть, потом началась закрытая. Затем талибы начали двусторонние переговоры с Китаем, Пакистаном и Индией, но в первую очередь с Россией. Ей, как хозяйке форума, принадлежит такое право, и диалог делегаций МИД РФ и «Талибана» был самым продолжительным.

В Тегеране будут несколько другие расклады. Каждая сторона стремится в переговорах довести до оппонента свои требования и позицию максимально полно. А в переговорах между восточными людьми, у которых своя культура политического диалога, лишнего времени не бывает.

Иранцы поддерживают активные контакты с талибами на протяжении последних 15 лет. Однако международной площадкой Тегеран не стал. Он все же ведет региональный форум, имеющий свой вес и полезное значение. И, кстати, американцы тоже пытались этот процесс подавить, ведь Иран для них в регионе противник № 1. Один из лидеров «Талибана» был убит беспилотником именно на обратном пути с переговоров с иранцами. Но, в первую очередь, Тегеран это место, где Иран ведет собственные переговоры с талибами.

А «Талибану» надо максимально широкому кругу стран одновременно довести свою позицию. Ведь есть вопросы, которые некоторые участники, в том числе весьма крупные, не склонны изучать подробно. И позиция их, по мнению «Талибана», неадекватна.

Например, талибы заявили, что инклюзивное правительство создано. Действительно, из своей среды они выделили в руководство страной представителей многих национальностей. Таджик Хаджи Нуриддин Азизи из Панджшера стал министром торговли Афганистана и сегодня находится в Москве в составе делегации талибов. Во главе ее стоит курирующий экономический блок правительства узбек Абдул-Салам Ханафи, признанный авторитет, член Высшего совета «Талибана», его участник с первого дня основания, непременная фигура всех международных переговоров последних лет.

А министр Лавров в своем выступлении заявил, что речь идет не просто об этническом представительстве, но и о политическом. Это для талибов очень сложная позиция. Они не для того захватывали власть в Афганистане, чтобы вводить в правительство своих врагов. На Востоке, да, собственно, очень часто и на Западе тоже логика борьбы за власть предполагает, что победитель получает все.

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