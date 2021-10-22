Екатерина Снытина «вернула» обязательное ношение масок в Беларуси 4 22.10.2021, 12:15

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Екатерина Снытина

Легитимности у известной баскетболистки больше, чем у Минздрава.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина обратилась к своим подписчикам в Instagram.

«Катя Снытина вернула обязательное ношение масок в общественных местах, отмененное Минздравом.

«Белoрусы, носите маски, вакцинируйтесь и, по возможности, побудьте дома, полежите!» — говорится в официальном комментарии к постановлению от 22 октября. Полный текст постановления опубликовали в моем ежедневнике для постановлений под номером 1.

Ну а что? Легитимности у нас примерно одинаково» – написала Снытина в своем Instagram.

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