Пора завязывать с этим идиотом 4 Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

22.10.2021, 14:37

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Пора оставаться дома.

Главный по коронавирусу «позвал Галю и отменил все». Совсем все! Маски? Не нужны! Вакцины? Не нужны! Люди? Туда же!

Это ж каким ишаком нужно быть чтобы не видеть очевидных фактов. Раком люди меньше стали болеть? Ну, наверное, потому что земля им пухом с такой медициной! То же самое и с пенсионерами. А для проверки раковых больных, кстати, им тут решили ввести плановые осмотры. Ну а почему бы и нет? А вдруг коронавирус действительно людей вылечил!

Пора завязывать с этим идиотом. Пора оставаться дома.

Стачке быть!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

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