закрыть
22 октября 2021, пятница, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пора завязывать с этим идиотом

4
  • Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)
  • 22.10.2021, 14:37
  • 6,896
Пора завязывать с этим идиотом

Пора оставаться дома.

Главный по коронавирусу «позвал Галю и отменил все». Совсем все! Маски? Не нужны! Вакцины? Не нужны! Люди? Туда же!

Это ж каким ишаком нужно быть чтобы не видеть очевидных фактов. Раком люди меньше стали болеть? Ну, наверное, потому что земля им пухом с такой медициной! То же самое и с пенсионерами. А для проверки раковых больных, кстати, им тут решили ввести плановые осмотры. Ну а почему бы и нет? А вдруг коронавирус действительно людей вылечил!

Пора завязывать с этим идиотом. Пора оставаться дома.

Стачке быть!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел
Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип