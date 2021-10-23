Необычная встречала лабрадора и китовой акулы стала хитом Сети 23.10.2021, 16:22

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Хозяйка собаки была в восторге от их общения.

Дружелюбная китовая акула подплыла к лодке, в которой находился лабрадор. Увидев любопытную собаку, гигантская рыба высунула голову, и 8-летний Сейлор коснулся носом ее мокрой морды. Эту сцену сняла хозяйка питомца, которая рядом занималась дайвингом, пишет «Апостроф».

28-летняя Джейд Перселл ныряла с подругой у австралийского рифа Нингалу, когда заметила огромного морского жителя. До этого девушка никогда не видела китовую акулу, и даже представить не могла, что сможет ее встретить так близко.

Когда девушка увидела, что собака потянулась к акуле, то стала говорить ей отойти. "Я говорила ему не трогать ее, но он меня не послушал. Сейлор принюхался и поцеловал акулу", - вспоминает она. Джейд счастлива, что лабрадор только поцеловал акулу, а не прыгнул за ней.

"Это было такое невинное общение; мне так повезло увидеть это. Думать, что Сейлор, вероятно, единственная собака в мире, поцеловавшая китовую акулу, - это нечто особенное", - отметила хозяйка пса.

Изначально Перселл подумала, что акулу привлекли пузыри, которые образовались на воде от ее подруги, но теперь она понимает, что огромная рыба почувствовала, что в лодке было животное.

"Я не знаю, был ли это писк, который издал Сейлор от возбуждения, или она могла его почувствовать, но они стояли лицом к лицу, а затем последовал поцелуй", - добавила австралийка.

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