Новая Зеландия прекратила все отношения с режимом Лукашенко 2 23.10.2021, 17:52

2,736

Государство внесло в санкционный список более 70 лиц, связанных с режимом, включая самого узурпатора.

Новая Зеландия прекратила отношения с белорусскими властями. Об этом стало известно из письма, которое НАУ получило от новозеландского Министра иностранных дел Нанаи Махуто, передает «Белсат».

В письме министр сообщила, что Новая Зеландия придерживается давней политики не принимать официальных актов признания правительств. Вместе с тем, Наная Махута подчеркивает, что Новая Зеландия приостановила двусторонние политические отношения на высоком уровне с Беларусью, в том числе на уровне посольств двух стран. Также Новая Зеландия внесла в санкционный список более 70 лиц, связанных с режимом, включая самого Александра Лукашенко.

В письме отмечается, что Новая Зеландия не оказывает белорусскому государству какой-либо финансовой, гуманитарной или технической помощи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».