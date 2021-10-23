Посольство США в Минске дешево продает мебель и технику 5 23.10.2021, 18:31

11,096

Oт стиральных машин и холодильников до ноутбуков и айпадов.

Посольство США в Беларуси снова выставило на аукцион мебель и технику из своего офиса в Минске. И снова по таким ценам, что инстинктивно тянешься к любой части тела, которую можно ущипнуть, пишет «Онлайнер». В прошлый раз такой аттракцион щедрости проходил в июле.

Торги пройдут 24 октября в 18:00. Можно будет побороться за 77 лотов. Среди них много мебели — шкафы, комоды, обеденные столы, диваны. Может, для современной квартиры она и старомодна, а вот для дачи самое то. Есть и техника — от стиральных машин и холодильников до ноутбуков и айпадов. Что-то уже готово к использованию, что-то нуждается в ремонте. Показываем несколько вариантов, которые можно купить.

Мебель для спальни

Лот №1. Комплект из двух комодов, двух прикроватных тумбочек и двух ламп предлагают за 280 рублей. Минимальный шаг торгов — 10 рублей, максимальный — 100.

А вот 6 кроватей обойдутся в 210 рублей (лот №51).

Мебель для гостиной

Сразу четыре книжных шкафа можно приобрести за 190 рублей (лот №5).

Комплект из трех комодов, двух столиков, лампы и зеркала стоит 170 рублей (лот №22).

Шесть кресел продают всего за 100 рублей (лот №29), а два дивана — за 240 рублей (лот №40).

Мебель для кухни

За 200 рублей можно обзавестись обеденным столом, шестью стульями и шкафом для посуды (лот №36).

Техника

За 200 рублей на торги выставили холодильник (лот №56).

За 550 рублей — стиральную и сушильную машины (лот №57).

Если в кармане есть лишние 290 рублей, можно купить телевизор (лот №65). А за 380 рублей — два ноутбука (лот №67). Или вообще шесть Ipad за 1320 рублей — в хозяйстве пригодятся (лот №70).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».