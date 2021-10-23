Пора преподать Синепалому урок

Пора преподать Синепалому урок4
- 23.10.2021, 19:09
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Скоро придется отвечать на вопрос - а что ты делал в 2021-ом?
- Человек — существо ленивое. Мы откладываем дела на потом, - пишет телеграм-канал «БОР». - В детстве сразу шли на улицу к друзьям и только вечером садились за уроки, а устные предметы умудрялись читать на перемене ровно перед уроком. В университете откладывали подготовку к сессии на ночь перед экзаменом. Казалось бы, с таким укладом мы могли быть круглыми двоечниками. Некоторые и были.
Но именно наша лень научила человека быть предприимчивым и отдавать предпочтение всегда именно тем вещам, которые ему важны. А какие это вещи сегодня?
Сегодня - это здоровье родных и близких, возможность уверенно говорить о том, что думаешь в кругу друзей и коллег.
Но из-за ополоумевшего идиота мы не можем быть уверены ни в первом, ни во втором.
Урок начнется уже совсем вот-вот. Прозвонит звонок и нам придется отвечать на вопрос: а что ты делал в 2021? Время летит слишком быстро. Кто не подготовился к уроку, будет догонять находу. Кто подготовился, будет помогать и подсказывать остальным. Жизнь — это вечный урок. Ленивых на нем большинство. Но они креативны, умны не по годам, рассудительны, а потому революцию сделают ленивые.
Стачке быть.