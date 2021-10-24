Мнение: Кремль щелкает Лукашенко, потихоньку начиная его удушение 11 24.10.2021, 9:56

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После предварительного выстрела на НТВ к затылку Таракана «приставляют револьвер».

Кремль показал Лукашенко, что он осведомлен, что тот его "обманывает", так еще и кидает по срокам, пишет телеграм-канал CYNIC.

Из этого следует, что вариант интеграции с хвостом из Луки не устраивает Россию, потому что санкции не снимут, а это обозначает формирование нелояльного дотационного региона с самодуром в ВНС, который может менять Конституцию и предать в любой момент. Это буквально вторая Чечня, которая, к тому же, сохраняет суверенитет и будет стараться продаться Западу и обмануть Путина. Это что-то на уровне, если бы Кадыров брал деньги у Путина, а потом бежал в Китай, чтобы продать себя в качестве "гаранта самостоятельности". Такой вариант Россия не рассматривает, поэтому щелкает Лукашенко, потихоньку начиная его удушение.

Это, в первую очередь, ультиматум, который предполагает и карты, и формат новой Конституции, потому что бутафория с ВНС - это искусственная конструкция "неподконтрольного чеченского денежного пылесоса".

Итак, слитым опросом РФ ВЦИОМ прислоняет к затылку Лукашенко револьвер.

Теперь обратим свой взор на российские медиа, которые начали постепенно менять риторику. Беларусь зачем-то начала "войну пропагандистов". Предварительный выстрел на НТВ (прошлый раз такое было с "Крестными батьками") должен проверить обстановку - будут постепенно медленно, но уверенно уничтожать репутацию Лукашенко. Пока ему дают звоночки в виде легких угроз.

Российские СМИ намеренно распространяют цитату Лукашенко про ковид, который лечит рак. Более того, влиятельные круги услышали, что Лукашенко на опубликованной части заседания иносказательно назвал Путина "ненормальным", потому что тот прячется в бункер и требует вакцинации и карантина перед встречей.

Такое поведение расценили в качестве попытки демонстрации физического превосходства Лукашенко в сравнении с Путиным.

Развертывание полномасштабной информационной баталии прогнозируется на ноябрь - в то самое время, когда Лука скорбно объявит, что карты проработать не успел.

В качестве ультиматума Лукашенко проводятся прямые смотрины оппозиции.

Возможностью диалога с оппозицией шантажирует и "друг Си", который понимает, что нормальной торговой площадки "Лось" ему не предоставит.

К тому же стоит учитывать, что белорусский кейс рассматривался с Нуланд, которая осталась довольна результатами встречи. Русско-американский компромисс по Беларуси найден и можно сказать точно, что в этом компромиссе точно нет Александра Григорьевича. Ни в одной из формаций и конфигураций.

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