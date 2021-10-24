Давайте будем реалистами 1 Дмитрий Полиенко

24.10.2021, 11:57

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У всех нас есть два варианта.

А слабо вам, белорусы, прекратить пахать на режим? Может оставим карателей без хлеба?

30 августа Сергей Дылевский (лидер Белорусского объединения рабочих) и стачкомы объявили в Беларуси предзабастовочное состояние.

Поддерживаю инициативу обоими руками, и призываю всех не оставаться в стороне.

Гуляют мнения, что "забастовки не будет", "уже проходили", "а семью чем кормить"... и т.д.

Давайте будем реалистами. Выходить на уличные демонстрации, цепи солидарности, митинги, пикеты, акции беларусы в данный момент не могут. Да и демонстрации не несут режиму никакой опасности, и зачем пополнять бюджет новыми штрафами, а тюрьмы политзаключенными, которых таковыми наши горе-правозащитники признают не всех?

В белорусских тюрьмах, напомню, находятся не 800 политзаключенных, их около двух тысяч. Среди них есть мои товарищи и друзья: Никита Емельнов, Александр Францкевич, Андрей Чепюк, Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Сергей Романов, Игорь Олиневич, Акихиро-Ханада, и сотни других замечательных людей.

Как вы считаете, граждане, хорошо ли им там сидится? Не забыли про них?

Эти смелые люди даже в тюрьмах умудряются страйковать и бойкотировать режим. Никита Емельянов, например, отказался "пахать на режим и подписывать бумаги", за что был переведен из колонии в помещение из четырех стен. Родных он не видел уже более трех лет. Из карцера Никита практически не вылазит, а письма тюремная администрация ему не передает.

Политзаключенные, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью, отказываются работать на администрацию. А вы, находясь на свободе, сможете всего 2 недели посидеть дома?

Вот вы, граждане невероятные, которые выходили в августе на демонстрации, ответьте сами себе на вопрос:

Вы можете и дальше продолжать пахать на этот фашистский режим? На Лукашенко и его свору? Готовы и дальше кормить их из своих карманов? Кормить насилие, пытки, издевательства?

Некоторых беларусов уже не вернуть. Ни Романа Бондаренко, ни Сашу Тарайковского, ни Андрея Зельцера. А их палачи, при этом режиме, не понесут никакого наказания. Их все устраивает, и они готовы убивать дальше. А вы готовы и дальше кормить и содержать их? Или у вас есть яйца, чтобы остаться просто остаться дома?

Вам не нужно идти на баррикады, как это делали многие протестующие в августе.

Вам не нужно уходить в подполье и бороться с режимом с оружием в руках, как это делали анархо-партизаны.

Вам не нужно выходить на марши, как это делали миллионы белорусов.

Закрывать глаза на творящийся беспредел невозможно. У всех нас есть два варианта. Или уйти на забастовку и победить, или дальше быть рабами и читать сводки новостей о новых убитых и политзаключенных.

Выбор за вами, друзья.

Дмитрий Полиенко, «Фейсбук»

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