Песчаная буря накрыла белорусских разведчиков на границе с Афганистаном

Песчаная буря накрыла белорусских разведчиков на границе с Афганистаном4
- 24.10.2021, 12:59
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Военные оказались в сложной ситуации.
Белорусские разведчики "уничтожили" условных боевиков на учениях ОДКБ "Боевое братство", которые проходят на афганской границе, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Разведгруппа, в которую вошли курсанты Военной академии и военнослужащие отдельной роты спецназначения Западного оперативного командования, выслеживала врага несколько суток. Проводить штурм лагеря боевиков пришлось в условиях ограниченной видимости: во время активной фазы учений на полигоне "Харбмайдон" поднялась песчаная буря.
В поисках противника разведчикам пришлось прочесать около 40 квадратных километров. Белорусская группа двигалась в основном ночью, используя приборы ночного видения и беспилотный авиационный комплекс "Москит". Для усиления штурма к лагерю условных боевиков на нескольких бронеавтомобилях выдвинулась сводная группа военнослужащих России, Казахстана и Таджикистана.