Песчаная буря накрыла белорусских разведчиков на границе с Афганистаном 4 24.10.2021, 12:59

2,776

Военные оказались в сложной ситуации.

Белорусские разведчики "уничтожили" условных боевиков на учениях ОДКБ "Боевое братство", которые проходят на афганской границе, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Разведгруппа, в которую вошли курсанты Военной академии и военнослужащие отдельной роты спецназначения Западного оперативного командования, выслеживала врага несколько суток. Проводить штурм лагеря боевиков пришлось в условиях ограниченной видимости: во время активной фазы учений на полигоне "Харбмайдон" поднялась песчаная буря.

В поисках противника разведчикам пришлось прочесать около 40 квадратных километров. Белорусская группа двигалась в основном ночью, используя приборы ночного видения и беспилотный авиационный комплекс "Москит". Для усиления штурма к лагерю условных боевиков на нескольких бронеавтомобилях выдвинулась сводная группа военнослужащих России, Казахстана и Таджикистана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».