У Путина признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО 5 24.10.2021, 16:24

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C таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России.

У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. Но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - заявил он.

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