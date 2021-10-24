У Путина признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО

У Путина признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО5
- 24.10.2021, 16:24
- 3,924
C таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России.
У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. Но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Сообщается, что с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - заявил он.