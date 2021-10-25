Мнение: Лукашенко лично приказал оскорбить Путина 8 25.10.2021, 7:40

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фото: getty images

Вышло колхозно и топорно.

Вчера ваш покорный слуга ночью качнул "волну", которая к утру затронула все медийное российское сообщество, пишет Telegram-канал "CYNIC" Это то самое выступление Пустового про некого президента, который прячется в бункере и вкалывает ботокс, чтоб лицо выглядело более красивым.

Ну что ж. На этом можно было цирк заканчивать, к завтрашнему утру о теме бы вспоминали явно не с таким ажиотажем. Можно было Лукашенко опять дать микрофон, и он бы наговорил на 3 дня вперёд, но по указу сверху (по тому самому, откуда и взялся "бункер") последовал приказ "извиниться".

Для начала хочется отметить для российских экспертов, которые это читают: что бы ни говорили наши пропагандисты, фраза к Байдену имеет такое же отношение, как и к Макрону или Клинтон - никакое.

В СНГ "прятался в бункере" и "колол ботокс" относится к одному единственному человеку - Путину.

Давайте обозначим, что "разоблачение и опровержение" пошло сразу с нескольких основных пропагандистских рупоров, а это означает, что специальное задание давали централизованно. Более того, такое единодушие безусловно обозначает, что попытку оправдаться придумывали вместе, поэтому и опоздали с "объяснением" на несколько десятков часов.

Следует, что изначальная колкость, порученная "сверху", должна была быть более изящной и менее заметной, но вышло, как обычно, - колхозно и топорно. Это было личное оскорбление Путина.

Централизованный ответ сразу со всех "рупоров" подчеркивает, что непосредственное техническое задание изначально было дано в приступе истерики после публикации опроса.

Самое удачное "пояснение" дал Азаренок.

1942 год. В Кремле идет заседание государственного комитета обороны. Из зала заседаний выходит раздраженный Жуков:

— Ууу, ж*па усатая!!!

Поскребышев докладывает об этом факте Сталину.

Сталин вызывает Жукова.

— Товарищ Жюков, вы кого имели в виду?

— Гитлера, разумеется, товарищ Сталин.

— А вы, товарищ Поскребышев, кого имели в виду?

Получается убойный боекомплект. Тем более "усатой ж*пой" в СНГ пространстве может в данный момент именоваться лишь единственный зритель "речей" "героя, сохранившего язык в неравной борьбе со спецслужбами".

Более того, этот анекдот является издевательским. Он, наоборот, подчеркивает, что "усатой ж*пой" является Сталин, а "кивок на Гитлера" - это уловка. Ничего не напоминает? Сейчас произошла зеркальная ситуация, но уже в сторону Байдена, тем самым журналисты повторно подчеркнули, что условной "усатой ж*пой", а именно жителем бункера с ботоксом является непосредственно Путин Владимир Владимирович. Это гениально.

Эта централизованная машина пропаганды, взрощенная RT, укусила руку своего кормильца и оплевала его ядом.

Первое же "разоблачение" было про "язык Эзопа". Якобы Пустовой так поэтично намекал на Байдена. "Язык Эзопа" никто не говорит, потому что это выражение созвучно с "язык и зопа" - та самая усатая, которой подчеркнули факт обращения к Путину.

Говорится "эзопов язык", когда имеется ввиду иносказательность. Эзоп - это создатель первых басен. Если поток оскорблений - это басня, то кличка "героического пропагандиста" - это также "язык Эзопа". Я и не знал...

Вывод: Пустовой, выполняя приказ истеричного хозяина, лично оскорбил Путина, после чего по организованной указке сверху попытался "отмазаться от ситуации", но этим повторно намекнул, что обращение было направлено в бункер заказным письмом.

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