В Колумбии арестовали самого влиятельного наркобарона 4 25.10.2021, 8:59

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Фото: Ivan Duque, Twitter

За информацию о его местонахождении правительство обещало $800 тысяч.

В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркоторговца и главу крупнейшей преступной группировки страны Дайро Антонио Осугу, известного как Отониэль. Об этом сообщает BBC.

Отониэль был схвачен вчера, 23 октября, после совместной операции армии, авиации и полиции Колумбии. В ней участвовали 500 человек и 22 вертолета, один полицейский погиб.

Президент страны Иван Дуке приветствовал поимку Отониэля в телеобращении.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке", – заявил Дуке и подчеркнул, что задержание Отониэля можно сравнить только с задержанием Пабло Эскобара в 1990-х.

Дуке опубликовал видео доставки арестованного Отониэля в столицу Колумбии, Боготу:

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