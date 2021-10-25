Назван доступный овощ, который может помочь укрепить иммунитет осенью 25.10.2021, 12:53

2,288

Он знаком каждому белорусу.

Осенью даже у здоровых людей снижается иммунитет, и возрастает вероятность "подцепить" вирусную инфекцию. Укрепить иммунную систему поможет обычный чеснок.

В Древней Греции чеснок даже считался средством, повышающим производительность, и его давали первым олимпийцам. В наши дни исследователи пришли к единому мнению, что чеснок имеет много преимуществ для здоровья, в том числе уменьшает неприятные симптомы простуды, пишет healthinfo.ua.

Что придает чесноку его лечебные свойства?

Соединение, которое придает чесноку его чудесный и безошибочный вкус и запах, это то же самое вещество, которое делает его таким эффективным средством. Это вещество называется аллиином, и когда зубчик чеснока раздавливается или разрезается, аллиин становится аллицином. Аллицин обладает одновременно антибактериальным и противогрибковым действием.

Аллицин - не единственное питательное вещество, которое вы получаете из чеснока. Свежий чеснок также содержит антиоксиданты и аминокислоты. Считается, что чеснок улучшает здоровье сердца за счет снижения уровня холестерина, но для подтверждения этого открытия необходимы дополнительные исследования.

Кроме того, в химический состав чеснока входит селен, который является антиоксидантом и повышает иммунитет.

Ученые определили, что если в организме не хватает селена, то к человеку быстрее цепляются вирусы. Мало того, из-за дефицита селена первоначально не очень опасный вирус гриппа, находясь в клетках организма, может активно мутировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».