Сколько сейчас стоят квартиры в Боровлянах и как они выглядят 1 25.10.2021, 15:36

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Похоже, перемены настойчиво постучали в двери Боровлян.

Если все сбудется, то уже в течение ближайшего полугодия будет принято судьбоносное решение о «переделке» популярной деревни Минского района в отдельный город. 116-й по счету. И пока документы еще не тронуты, а подписи не поставлены, Onlíner решил зафиксировать цены на недвижимость в «конгломерате» и выбрал самые типовые варианты, чтобы потом вести от них отсчет.

Что ж, выбирать есть из чего. И однушки не исключение: сразу 30 предложений. Цены, как водится, разбегаются в стороны в зависимости от расположения объекта и ремонта, который успели сделать хозяева. Пока границы такие: от $48 000 по курсу до $115 000 в эквиваленте. Метраж варьируется от 34 метров в старом жилфонде до почти 50 в новостроечках.

Итак, за основу возьмем не старую плюс-минус 40-метровую квартиру с нормальным ремонтом: не так чтобы очень дорого, но и не соцотделка. Цены такие: без $50 000 по курсу не подходи. И не скажешь, что деревня, вполне себе минский прайс.

«Вы любите чистый воздух и лес? Тогда эта квартира для вас! Аккуратный ремонт: заменена вся электрика, установлены дополнительные точки для удобного и комфортного проживания, регуляторы тепла на всех отопительных приборах, шкаф-купе. Сосновый лес в шаге от дома, быстрый выезд на МКАД, 10 минут до метро „Московская“», — объясняет преимущества квартиры общей площадью 42,8 «квадрата» агентство.

За жилье, расположенное на последнем этаже (для многих, кто устал от топота соседей, это преимущество), просят 121 495 рублей, или ровно $50 000. Дом панельный, имеет адрес Первомайская, 50.

Если хочется ремонта чуть повеселее, то и заплатить приготовьтесь больше. При практически том же метраже — 41 «квадрат» — жилье с «изюминкой» стоит уже 136 074 рубля, или $56 000. Этот вариант расположен в Лесном и, как ни удивительно, у самого леса — кому-то очень повезло с видом.

«Дом расположен возле лесного заказника, с большой парковкой, благоустроенным и ухоженным двором, детскими площадками и развитой инфраструктурой! Квартира расположена на 6-м этаже, отдельный тамбур на 3 квартиры с дружными соседями.

Выполнен свежий евроремонт с применением качественных материалов. Также квартира переоборудована и обустроена со вкусом, меблирована всей необходимой мебелью и техникой для полноценной и комфортной жизни! Входная дверь металлическая. Окна ПВХ. Кухня красивая, обустроена встроенной кухней и бытовой техникой, обеденная группа — все остается!» — уточняют в агентстве.

Перейдем к двухкомнатным квартирам: 27 объявлений и разбежка в ценах от $55 500 по курсу до $103 000 в эквиваленте. Примеримся к «середнячкам», а вместе с этим приготовимся выложить сразу более $60 000 по курсу.

С любовью отремонтированная 58-метровая квартира в девятиэтажке обойдется новому владельцу в 159 158 рублей, или $65 500. Состояние — заезжай и живи (только купи фасады для кухонной мебели).

Планировка такая, что жилые комнаты максимально удалены друг от друга. Дом — панелька 2011 года. «Велодорожки, лес в шаговой доступности. Квартира оборудована индивидуальной системой отопления. Ремонт хороший, не требующий больших вложений. Окна выходят на западную сторону. Лоджия оборудована и утеплена. Просторный коридор. Высота помещений — 2,6 м», — уточняют продавцы.

Замахнемся на вариант с более выразительным ремонтом. В этом случае за 59,5 квадратного метра надо будет отдать уже 184 672 рубля, или $76 000. Солидно. Квартира находится на первом этаже, дом, как уверяют, кирпичный, 2012 года постройки.

«Удачная планировка: большая кухня, раздельный санузел, просторные светлые комнаты на разные стороны, две широкие отапливаемые утепленные лоджии. В квартире установлены счетчики на воду. Квартира находится над теплоузлом, в квартире всегда теплые полы. Установлено дорогостоящее оборудование для сигнализации (сигнализация действующая). Интеллигентные и статусные соседи. Хороший ремонт. Полы в комнатах — ламинат. Полы, выложенные керамической плиткой, отапливаемые. Все окна — стеклопакеты ПВХ. Стены выровнены. В подарок спутниковая тарелка с ресивером», — перечисляет преимущества агентство.

И наконец, трешки. Их сейчас 33, и цены «крепкие»: от $60 000 в эквиваленте за старые квартиры в двух- — пятиэтажках до $122 000 по курсу в модных мансардных домах от «А-100».

Но мы о «средней температуре по больнице». Поэтому наш прайс стартует с $84 900 за 81,5 кв. м. Планировка довольно удобная: гостиная в кои-то веки представляет собой не вытянутый пенал, а развернута, так что окна большие, света много. Расположена трешка на последнем, десятом этаже. Виды отличные.

Практически всю мебель из квартиры уже вывезли (или даже не завозили), так что можно «примерять» себя к помещениям. «Живописные виды. С домом граничит сосновый лес. Много мест для прогулок, активного отдыха и занятий спортом. Жилой комплекс расположен в новом микрорайоне с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности магазины, общеобразовательная школа, детские сады, остановки общественного транспорта, объекты сервисного обслуживания и досуга. Удобное транспортное сообщение: 20 минут езды до центра столицы (маршрутные такси, автобусы каждые 5—10 минут). Оптимальный вариант для комфортной жизни в зеленом и экологически чистом районе», — не скупится на хорошие слова агентство.

Меньше площадь, но интереснее ремонт — и вот уже совсем другая цена. За почти 72 метра продавцы хотят выручить 223 550 рублей, или $92 000. Кирпичный дом, в котором расположена квартира, был построен в 2021 году и находится на улице Центральной в поселке Лесном.

«В квартире сделан качественный ремонт из дорогих материалов. Потолки из ГКЛВ покрашены импортной силиконовой немецкой краской. В детской имеется гардероб и шкаф-купе. В санузле итальянская плитка и французская сантехника Jacob Dalafon. На полу штучный дубовый паркет и итальянская плитка большого формата (грес) с системой подогрева полов. В гостиной обои Versace, в спальне — Италия, в остальных — немецкие. Просторная гардеробная. Дом построен из красного керамического кирпича и утеплен снаружи. В доме хорошая шумоизоляция (сверху — техэтаж). Чистый воздух (рядом с домом госпиталь ИВОВ). Реальному покупателю торг», — решительно настроены продавцы.

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