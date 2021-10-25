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МИД Германии призывает своих граждан не посещать Беларусь

  • 25.10.2021, 21:36
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МИД Германии призывает своих граждан не посещать Беларусь

Берлин призвал воздержаться от поездок в Беларусь из-за высокого риска заражения COVID-19.

Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан воздержаться от туристических поездок в Беларусь из-за высокого риска заражения коронавирусом, сообщается на сайте МИДа Германии.

«Беларусь очень пострадала от COVID-19. Наблюдается четкая тенденция роста инфекционной активности; система здравоохранения испытывает все большую нагрузку», сказано в актуализированных рекомендациях для путешественников.

МИД также рекомендует своим гражданам на территории Беларуси не носить бело-красную одежду, следить за местными СМИ и иметь в виду что интернет в стране может быть отключен.

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