Эрдоган передумал высылать послов 10 западных стран 4 26.10.2021, 9:22

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции заявил, что дипломатический кризис разрешен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический кризис с возможной высылкой 10 послов западных стран разрешен после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции.

В минувшую субботу Эрдоган объявил, что велел МИД страны объявить персонами нон-грата послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США, которые ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника и филантропа Осману Кавалу, пишет Би-би-си.

В понедельник посольства США и других стран заявили, что привержены статье 41 Венской конвенции о невмешательстве во внутренние дела других стран. После этого турецкий президент заявил, что послы «впредь будут внимательнее и осторожнее в своих заявлениях о Турции».

«Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета. Никто не сможет оставаться в Турции, если он не будет уважать нашу страну», - заявил Эрдоган.

64-летний Осман Кавала - турецкий бизнесмен, филантроп и правозащитник. Власти обвиняют его в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

В феврале 2020 года Кавала был оправдан судом по делу о протестах 2013 года, но на свободу так и не вышел.

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