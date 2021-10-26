Эрдоган передумал высылать послов 10 западных стран

Эрдоган передумал высылать послов 10 западных стран4
- 26.10.2021, 9:22
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Президент Турции заявил, что дипломатический кризис разрешен.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический кризис с возможной высылкой 10 послов западных стран разрешен после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции.
В минувшую субботу Эрдоган объявил, что велел МИД страны объявить персонами нон-грата послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США, которые ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника и филантропа Осману Кавалу, пишет Би-би-си.
В понедельник посольства США и других стран заявили, что привержены статье 41 Венской конвенции о невмешательстве во внутренние дела других стран. После этого турецкий президент заявил, что послы «впредь будут внимательнее и осторожнее в своих заявлениях о Турции».
«Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета. Никто не сможет оставаться в Турции, если он не будет уважать нашу страну», - заявил Эрдоган.
64-летний Осман Кавала - турецкий бизнесмен, филантроп и правозащитник. Власти обвиняют его в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.
В феврале 2020 года Кавала был оправдан судом по делу о протестах 2013 года, но на свободу так и не вышел.