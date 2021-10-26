Ученые выяснили, кем был динозавр, следы которого нашли в шахте 70 лет назад 2 26.10.2021, 11:19

Реконструкция динозавров, которые могли оставить следы

Фото: Anthony Romilio/Kamil Porembinski/CC BY-SA 2.0

Тогда находка произвела сенсацию.

Эксперты из Австралии еще раз взглянули на следы возрастом 220 млн лет, найденные на угольной шахте в австралийском Ипсвиче в 1960-х годах, и пришли к неожиданному выводу, пишет «Новое время».

Скорее всего, следы принадлежат робкому длинношеему травоядному животному, а не более крупному хищнику, как полагали ранее.

Обновленная оценка стала возможной благодаря более подробному анализу исходных следов, включая их расположение и ориентацию, а также сравнения со следами других видов динозавров.

Исследователи пришли к выводу, что вместо того, чтобы быть грозным хищником триасового периода, это существо было бы меньшим по размеру и менее агрессивным вегетарианцем. Однако до сих пор не ясно, к какому виду принадлежат следы.

«В течение многих лет считалось, что эти следы были сделаны массивным хищником, который был частью семейства динозавров Eubrontes, с ногами более двух метров», — говорит палеонтолог Энтони Ромилио из Университета Квинсленда в Австралии.

«Эта идея вызвала сенсацию несколько десятилетий назад, потому что ни один другой динозавр-мясоед в мире не достигал таких размеров в триасовый период. Но наше исследование показывает, что следы были сделаны вегетарианским динозавром, которые были меньше, с ногами около 1,4 м», — добавил ученый.

На глубине около 200 м большие следы первоначально должны были быть оставлены на влажных слоях растительных остатков, а затем засыпаны илом и песком, которые люди cмогли найти много тысячелетий спустя. Этот растительный материал в конечном итоге превратился в уголь, который добывали шахтеры в 1960-х годах, обнаружив естественные слепки следов динозавров. Сама шахта давно закрыта, но с находок сняты гипсовые слепки.

Эти слепки были преобразованы в 3D-модели, что позволило исследователям оценить незначительные детали — например, как можно было перетащить ногу, чтобы увеличить размер следа, расположение пальцев и когтей, а также общую походку — и переосмыслить открытие.

«К сожалению, ранние исследователи не могли напрямую получить доступ к образцу следа для своего исследования, вместо этого полагаясь на старые рисунки и фотографии, в которых отсутствовали детали», — говорит Ромилио.

Оценить характеристики динозавров только по следам никогда не бывает легко, и исследователи, стоящие за новым исследованием, стремятся не умалять тяжелой работы палеонтологов, которые работали до них.

«Это по-прежнему значительное открытие, даже если это не страшное хищное животное триасового периода», — говорит палеонтолог Хендрик Кляйн из Палеонтологического музея Saurierwelt в Германии.

По словам ученых, находка говорит о самом раннем свидетельстве существования этого типа динозавров в Австралии — за 50 млн лет до появления первых известных окаменелостей четвероногих зауроподов.

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