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В забастовку уходит даже белорусский рубль

  • 26.10.2021, 13:45
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В забастовку уходит даже белорусский рубль

Белорусов не устраивает перспектива работать за похлебку.

В Беларуси продолжает падать заработная плата. В сентябре она просела на 20,5 рублей, в августе на 8,5 рублей, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

В сентябре годовая инфляция рубля составила до 10,2%. И это все в развивающемся экономически стабильном уголке земли. Множество честных тружеников оказались в трудной экономической ситуации.

Но так быть не должно! Не должна страна развиваться за счет ресурсов рабочих и за их счет.

Хватит! Рабочий — не раб и не должен работать за похлебку.

Мы достойны большего.

И только в наших с вами руках все изменить!

Исправить ситуацию с зарплатами, с пенсиями, с социальной несправедливостью!

С 1 ноября оставайся дома. Возьми все в свои руки!

Стачке быть!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

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