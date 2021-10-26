В забастовку уходит даже белорусский рубль
- 26.10.2021, 13:45
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Белорусов не устраивает перспектива работать за похлебку.
В Беларуси продолжает падать заработная плата. В сентябре она просела на 20,5 рублей, в августе на 8,5 рублей, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
В сентябре годовая инфляция рубля составила до 10,2%. И это все в развивающемся экономически стабильном уголке земли. Множество честных тружеников оказались в трудной экономической ситуации.
Но так быть не должно! Не должна страна развиваться за счет ресурсов рабочих и за их счет.
Хватит! Рабочий — не раб и не должен работать за похлебку.
Мы достойны большего.
И только в наших с вами руках все изменить!
Исправить ситуацию с зарплатами, с пенсиями, с социальной несправедливостью!
С 1 ноября оставайся дома. Возьми все в свои руки!
Стачке быть!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.