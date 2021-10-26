Как лукашисты второй раз наступили на грабли с ценами 26.10.2021, 19:49

3,354

А крайние — покупатели.

Госконтроль поймал торговлю на уловках, через которые пытаются обойти ограничения по повышению цен на продукты. По данным ведомства, ритейл среди прочего меняет названия товаров, после чего выставляет новый ценник. Теперь КГК предлагает правительству прикрыть эту «лазейку». При этом производители, импортеры и торговля поясняют, что вынужденно идут на такие уловки, потому что поставлять многие товары при введенных чиновниками ограничениях по росту цен затруднительно. Zerkalo.io рассказывает, как возникла нынешняя ситуация, в которой крайними остаются покупатели, для которых все равно растут цены после нововведений властей. К слову, похожая ситуация уже была в 2012 году, тогда с прилавков исчезало дешевое молоко, а цены на остальное росли.

Как чиновники ввели «потолок» по ценам, а производители и торговля пытаются обойти его

Еще в феврале этого года чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров, а также на 50 отдельных отечественных лекарств.

Среди товаров в списке, на которые ввели ограничение по ценам, оказались многие каши, хлеб, макароны, говядина, свинина, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, чай, сахар, соль, туалетная бумага, подгузники, спички.

Правительство до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретило поднимать цены на эти товары, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот «потолок» возможно по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. На многие позиции чиновники уже позволяли превысить ограничения по цене, чтобы избежать дефицита товаров.

Участники рынка продовольствия сразу же стали заявлять, что в некоторых случаях могут возникнуть проблемы с наличием некоторых товаров.

25 октября в Госконтроле заявили, что заметили, как некоторые организации обходят ограничения по повышению цен. «Субъекты хозяйствования пытаются обойти требования законодательства посредством установления более высоких цен на якобы новые виды изделий. Так, добавление к наименованию продукции одного слова повлекло разницу отпускной цены тушки цыпленка-бройлера до 15 процентных пунктов», — уточняли в ведомстве. КГК направил в Совмин предложения, как прикрыть эту лазейку и внести изменения в законодательство.

Как производители, импортеры и торговля обходят ограничения по ценам

Среди товаров, на которые чиновники установили «потолок» по росту цен, значится в том числе гречка. Один из наших читателей заметил, что крупа, которую он покупает, стала меньшей фасовки. При этом цена, по его словам, стала больше на 20 копеек. Связано ли это с ограничением по росту цен, однозначно утверждать не представляется возможным.

Тем не менее представитель одной из компаний, которая занимается ввозом в Беларуси в том числе круп, подтвердил, что фасовку меняют, чтобы выйти за ограничения по ценам.

«Как человек, проработавший продолжительное время с импортом и фасовкой бакалейных товаров, скажу, что по-другому продавать сейчас крупы не в убыток невозможно. Цена в валюте у производителей выросла, доставка морем риса из Индии, Пакистана, Вьетнама тоже существенно подорожала. При этом постановлением МАРТ повышать цены можно не больше, чем 0,2% в месяц. Альтернатива — разорение импортеров или отсутствие данных товаров на полке. Кстати, на уловки идут и госпроизводители», — уточнил представитель компании-импортера продуктов.

Работник одной из торговых сетей рассказал, как за последнее время изменились цены на мясо.

«По поводу изменения цен на товары и переименований. Работаю обвальщиком в крупной сети магазинов. В начале осени подскочили цены на мясо, а перед этим поменялись все названия полуфабрикатов (разделки) на витрине. Хотя разделка мяса осталась точно такой же, — говорит работник торговой сети. — К примеру, кусок свиной шеи стоил около 11 рублей за килограмм, назывался „шея свиная“. Теперь же это называется „свинина для тушения“ и стоит около 16 рублей за килограмм, хотя это точно такой же кусок шеи».

Еще одна читательница рассказала, что несколько месяцев назад покупала тазобедренную и лопаточную части свинины по 9,99 рубля. «Сейчас они называются „свинина для запекания“ и „свинина для жаркого“, а стоят уже по 10,49 рубля», — уточнила читательница.

Еще несколько человек сообщило о том, что заметили снижение жирности на молочные продукты на 0,1 процентных пункта, а следом произошло и повышение цены.

Как в 2012 году с прилавков исчезало дешевое молоко

В Беларуси уже были примеры, как производители массово меняют фасовку товаров, на которые ввели ограничения по росту цен. В 2012 году с прилавков некоторых магазинов исчезало дешевое молоко. Дело в том, что молочные продукты, цены на которые контролируются государством, стоили почти в три раза дешевле, чем продукция, к примеру, с большим процентом жирности, не подпадающая под понятие «социально значимая». Тогда были случаи, что производители сокращали производство «социальных» продуктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».