Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам

Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам2
- 26.10.2021, 21:50
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Видео, которое стоит посмотреть.
Анна Коновалова — жена, мать и бабушка.
Она в одиночку воспитывает двух внуков в то время, как их родители сидят в тюрьме. Дочь Анны, Антонина, была членом инициативной группы Сергея Тихановского, а позже и Светланы Тихановской. Зять — Сергей, также был арестован за администрирование канала «Армия для жизни».
Сегодня Анна Коновалова просит белорусов поберечь свое здоровье, подумать о будущем и оставаться дома.