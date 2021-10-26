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Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам

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  • 26.10.2021, 21:50
  • 5,230
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам

Видео, которое стоит посмотреть.

Анна Коновалова — жена, мать и бабушка.

Она в одиночку воспитывает двух внуков в то время, как их родители сидят в тюрьме. Дочь Анны, Антонина, была членом инициативной группы Сергея Тихановского, а позже и Светланы Тихановской. Зять — Сергей, также был арестован за администрирование канала «Армия для жизни».

Сегодня Анна Коновалова просит белорусов поберечь свое здоровье, подумать о будущем и оставаться дома.

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