Белорусский социолог: Если бы выборы были в это воскресенье, то Бабарико победил бы Лукашенко 4 27.10.2021, 10:12

3,662

Геннадий Коршунов

Даже из тюрьмы.

Известный белорусский социолог Геннадий Коршунов прокомментировал для «Салiдарнасцi» слитые в Сеть данные закрытого опроса ВЦИОМ для российского МИД. Он уверен, что данные цифры правдивы:

— Если бы выборы были в это воскресенье, то Бабарико победил бы Лукашенко.

И это даже учитывая полярность тех ресурсов, которыми они обладают: один находится в тюрьме без доступа к информационному пространству, а другой имеет всю полноту административного ресурса. Это феноменальный результат, я считаю.

Кроме того, оба исследования показывают, что у половины населения страны, даже больше, нет доверия к Лукашенко: его легитимность подорвана принципиально.

Напомним, 60% белорусов, согласно данным ВЦИОМ, выступают за отставку Лукашенко.

Стоит отметить, что социологический опрос проходил в несвободных условиях — многие белорусы могут бояться отвечать на вопросы, напрямую связанные с действующим режимом. Это означает, что реальные цифры еще более критичны для белорусских властей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».