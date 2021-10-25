В интернет «слили» закрытые опросы ВЦИОМ в Беларуси для российского МИД 1 25.10.2021, 8:10

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фото: EURORADIO.FM

Большинство белорусов выступают за отставку Лукашенко и экономические реформы.

В интернет “слили” закрытые опросы ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) в Беларуси для российского Министерства иностранных дел. При этом стоит отметить, что ВЦИОМ не имеет лицензии на проведение политических опросов в Беларуси, сообщает "Еврорадио".

По результатам опроса Тихановская, Бабарико, и Колесникова лидируют в списке политиков, к которым белорусы относятся лучше всего. Из иностранных политиков белорусы наиболее хорошо относятся к Меркель.

Из числа белорусских политиков хуже всего относятся к Кочановой, Лукашенко, и Макею. Из зарубежных политиков — к Путину и Зеленскому.

Результаты исследования также показали, что 76% опрошенных белорусов выступают за решительные экономические реформы, а 66% — против объединения с РФ. При этом к союзному государству в большинстве своём относятся положительно.

71% опрошенных отрицательно относятся к блокировкам СМИ, арестам и давлению на журналистов. 65% считают плохой новостью осуждение Виктора Бабарико на 14 лет.

60% белорусов, согласно данным ВЦИОМ, выступают за отставку Лукашенко.

Стоит отметить, что социологический опрос проходил в несвободных условиях — многие белорусы могут бояться отвечать на вопросы, напрямую связанные с действующим режимом. Это означает, что реальные цифры еще более критичны для белорусских властей.

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