Нацбанк Беларуси требует, чтобы сотрудники других банков работали бесплатно 27.10.2021, 11:52

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Что это значит?

Нацбанк требует, чтобы сотрудники других банков работали бесплатно. Начиная от директоров и заканчивая рядовыми служащими, — это названо «Эффективным корпоративным управлением».

Правда, это касается работы не в самом банке, а в других организациях, пишет InfoBank.by.

Так, Нацбанк разослал по банкам письмо от 22 октября «О корпоративном управлении в банках».

Информируем о том, что Правлением Национального банка 13 октября 2021 г. принято решение о необходимости совершенствования организации корпоративного управления в банках.

В соответствии с частью второй статьи 109 1 Банковского кодекса Республики Беларусь органы управления банка обязаны организовать эффективное корпоративное управление банком, соответствующее характеру и объемам осуществляемых банковских операций и иной деятельности и обеспечивающее его финансовую надежность.

В целях совершенствования организации корпоративного управления Национальный банк рекомендует банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее — банки) принять необходимые меры, в том числе предусмотреть в своих локальных правовых актах положение о том, что участие

руководителя,

главного бухгалтера банка,

их заместителей,

членов коллегиального исполнительного органа банка,

руководителей обособленных и структурных подразделений банка,

других работников банка,

занимающих руководящие должности, в органах управления иных организаций осуществляется с соблюдением требований банковского законодательства без выплаты вознаграждения за выполнение соответствующих функций.

О том, какие меры приняты в этом направлении, Нацбанк требует отчитаться до 15 декабря 2021 года.

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