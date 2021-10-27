В Судане протестующие массово выходят на улицы 27.10.2021, 12:03

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Они выступают против военного переворота и требуют освободить заключенных чиновников.

Протестующие за демократию перекрыли дороги в столице Судана самодельными баррикадами и горящими шинами во вторник, на следующий день после того, как военные арестовали высокопоставленных чиновников и захватили власть в результате переворота.

Об этом пишет Al Jazeera.

Днем ранее войска открыли огонь по толпе, убив несколько демонстрантов.

Захват власти, вызвавший широкое международное осуждение, произошел после нескольких недель растущей напряженности между военными и гражданскими лидерами по поводу курса и темпов перехода Судана к демократии.

Это угрожает сорвать этот процесс, который продвигался с момента свержения многолетнего лидера Омара аль-Башира в результате народного восстания два года назад.

Некоторые протестующие оставались на улицах Хартума и его города-побратима Омдурмана во вторник утром, многие дороги были перекрыты.

Более серьезная проверка того, как военные отреагируют на сопротивление, может произойти в субботу, когда протестующие планируют провести массовый марш с требованием возвращения к гражданскому правлению.

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