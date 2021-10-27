Продолжается аукцион по продаже легендарного флага, поднятого мэром Риги на ЧМ по хоккею 1 27.10.2021, 16:38

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Мартиньш Стакис

Средства от продажи пойдут на помощь белорусам.

Благотворительный аукцион, на который выставлен БЧБ-флаг, поднятый в Риге во время ЧМ по хоккею, продолжается, сообщает "Еврорадио". На сегодня лот стоит почти 5 тысяч долларов.

Средства от продажи пойдут на помощь репрессированным белорусам.

Напомним, мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Рынкевичс заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с гербом "Погоня" в мае 2021 года.

Стакис объяснил свой поступок тем, что "флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги — поэтому мы его сняли". Из-за этого в отношении Стакиса и Рынкевичса в Беларуси завели уголовное дело за разжигание национальной розни.

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