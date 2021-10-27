Финал узурпатора 1 Telegram-канал «Баста!»

27.10.2021, 16:57

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Фото: ТАСС

Декабрь мы можем начать в новой стране.

Давайте снова объединяться для нашей общей цели. Давайте вместе приведем уже нашу страну к победе. Политический труп из Дроздов уже давно ждет того, чтобы его вынесли на кладбище истории.

Каждый должен понять, что от него зависит многое. Тысячи людей могут вдохновится друг от друга. Самый лучший способ помочь себе — это начать помогать другим. Поэтому откладываем на потом все свои проблемы и объединяемся для общей цели, которая априори приведет к победе. Домашний страйк — финал узурпатора.

Продвижение к успеху требует времени. А еще дисциплины. Нельзя перед финишем тормозить. Цель достижима и это обязательно случится. Наши марши повторятся с еще большей силой. Главное не забывать, что мы белорусы. Не забывать, что мы боремся за нашу свободу и свободу наших детей и внуков.

Нужно просто 1 ноября остаться дома и есть огромная вероятность что декабрь начнется в новой стране. Важна солидарность и поддержка друг друга. Остались считанные дни. Поможем стране выйти из кризиса, который достал всех белорусов.

Стачке быть!

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