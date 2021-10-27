Белорусские компании не могут открыть счета за границей 27.10.2021, 22:44

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Из-за этого белорусские компании сталкиваются с перебоями в поставках комплектующих.

Основатель независимой площадки для корпоративных финансовых директоров CFOS Territory Наталья Гуринович заявила со ссылкой на коллег о проблемах у белорусских компаний из-за западных санкций.

По ее словам, белорусские компании сталкиваются как с перебоями в поставках комплектующих с белорусских машиностроительных заводов, так и с проблемами с прохождением международных платежей.

«Деньги иностранным поставщикам идут долго (до трех недель), тщательно контролируются службой комплаенса иностранных банков. Более того, процедура открытия счетов за границей из просто бюрократической превратилась в реальный квест, даже если счета открывает резидент страны банка, но с белорусскими корнями», — утверждает эксперт. Ее цитирует officelife.media.

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