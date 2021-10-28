Девять самых безумных заявлений Лукашенко о коронавирусе 17 28.10.2021, 8:01

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Ковид-идиотизм как он есть.

В последнюю неделю Лукашенко плотно занялся темой борьбы с коронавирусом. Результатом этого стали новые скандальные высказывания, которые наделали шуму в Беларуси и за ее пределами.

Сайт udf обобщил сомнительные заявления Александр Лукашенко и выделил самые громкие из них.

Советы по профилактике: трактор, водка, лед и сливочное масло

На самом деле это были разные высказывания Лукашенко, сделанные в разные дни после прихода пандемии в Беларуси, но из-за абсурдности их можно обобщить.

«Там (в селе) трактор вылечит всех. Поле всех лечит».

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус».

«Здесь (на хоккейной арене – ред.) нет вирусов никаких. это холодильник. Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее».

«А сливочное масло нужно сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю».

Заявление о «полыхании» ковида в России

После того, как в марте 2020 года власти РФ из-за пандемии решили «закрыть» границу с Беларусью, Лукашенко в отместку публично заявил: «Россия вся полыхает от коронавируса».

Могло показаться, что у руководителя страны какая-то эксклюзивная информация, но нет. Правительство России назвало заявления Лукашенко вызывающими недоумение.

Утверждение, что никто в Беларуси от коронавируса не умер

Сначала Лукашенко сказал:

«Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет».

А в следующий раз развил мысль:

«У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были… И добавляется коронавирус».

Слова Лукашенко выглядели откровенной манипуляцией, ведь именно ковид приводил к усилению хронический болезней и смертям.

Заявление о победе над ковидом

Летом прошлого года правитель страны пошел еще дальше.

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили», – сказал Лукашенко.

Вскоре Беларусь ожидала новая волна ковида. А текущей осенью она сражается уже с четвертой – самой масштабной.

Занижение статистики смертности

Недавно в интервью CNN руководитель страны заявил:

«У нас 6-8 человек умирает в сутки с подозрением на ковид. И мы всех с патологоанатомом проверяем. И не всегда это (коронавирус) подтверждаем. В США тысячами гибнут, в Великобритании сотнями погибают».

Но, во-первых, на тот момент даже по официальной статистике Минздрава ежесуточно умирало более 12 человек. А, во-вторых, медики откровенно признаются, что эта статистика сильно занижена.

Независимые подсчеты говорят о том, что за год с начала пандемии излишняя смертность в стране составила порядка 30 тысяч человек.

Совет вдыхать «смесь»

Малозамеченным в Беларуси, зато громко прозвучавшим в России стал недавний рассказ журналиста Дмитрия Гордона. По его словам, Лукашенко при личной встрече советовал ему «руки брызгать смесью и вдыхать – чтобы и в легкие шло».

Журналист пошутил: «Лукашенко – теперь он большой ученый».

Высказывание о том, что ношение масок неэффективно

На прошлой неделе Лукашенко отменил обязательный масочный режим, а во вторник объяснил свою позицию так: культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно.

Это идет полностью вразрез с рекомендациями ВОЗ и ученых со всего мира.

Гипотеза, что ковид тормозит развитие онкологии

Еще одно шокирующее высказывание последней недели. Лукашенко сказал, что COVID-19 «придавил» грипп, а также указал на гипотезу, что ответ иммунной системы на коронавирусную инфекцию может тормозить развитие опухолей.

Уже через несколько дней Лукашенко возмутился тем, что его не так поняли:

«Но я же не говорю, что ковид лечит онкологию. «Вот такие факты. И дай бог, чтобы это было», – так было сказано».

Признание, почему власти не закупают западные вакцины

Самое последнее скандальное высказывание Лукашенко.

«Нам подкидывают эти «оппы», завезите «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон», «Модерну» и прочие. Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт и ехать туда, к своим, инструкции получать. Чтобы на Запад выехать. Вот для чего им надо», — заявил руководитель страны.

Тем самым Лукашенко поставил свои политические интересы выше заботы людей о собственном здоровье: часть белорусов не доверяют российской и китайской вакцинам, а вот западными прививку сделали бы.

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