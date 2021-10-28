Крупнейшие металлургические компании заявили о транспортном коллапсе в России 2 28.10.2021, 9:25

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: Тетяна Довган

Доменные печи могут остановиться из-за простоев грузов на железных дорогах РФ.

Крупнейшие металлургические компании России находятся под угрозой остановки доменных печей из-за проблем на железных дорогах, где резко выросли задержки, простои и число брошенных поездов.

Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в письме, которое на имя вице-премьера Андрея Белоусова направила ассоциация «Русская сталь», объединяющая Evraz, НЛМК, «Мечел», ММК, «Северсталь» и других крупных игроков, на которых приходится почти 90% всего производства стали в России и 60% - труб.

Ухудшении эксплуатационной ситуации на железнодорожной сети стало «критическим», говорится в документе, который подписал президент ассоциации и владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов.

С января по август количество брошенных поездов на сетях РЖД выросло на 41,8%; каждый второй состав с грузами металлургических предприятий стоит без локомотива. И это при том, что стоимость аренды подвижного состава взлетела на 132% за 9 месяцев.

«Парк магистральных локомотивов РЖД, находящихся в нерабочем состоянии, вырос на 16% к уровню 2020 года, в связи с этим предприятия черной металлургии наблюдают постоянный недостаток тяги как для доставки сырья, так и отправки продукции на экспорт. Наиболее критичная ситуация наблюдается на Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорогах», - говорится в письме.

Причиной проблем РЖД «Русская сталь» называет отсутствие локомотивных бригад практически на всех направлениях, оптимизацию оперативного персонала без учета роста производства на крупных предприятиях, а также «фрагментированное» исполнение монополией требований правил недискриминационного доступа.

Транспортный коллапс накрыл РЖД после того, как сбылась давняя мечта российских властей - перенаправить на российские сети транспортный поток из Китая в Европу.

По данным монополии, за январь-сентябрь 2021 года перевозки контейнеров в сообщении Китай - Европа - Китай по инфраструктуре ОАО «РЖД» выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%, до 568,7 тысячи ДФЭ. Это больше, чем за весь 2020 год, когда по этому маршруту было отправлено 561,4 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ.

К уровню 9 месяцев допандемийного 2019 года количество транзитных контейнеров увеличилось в 2,3 раза.

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