Инфляция в России установила рекорд 10-ю неделю подряд 2 28.10.2021, 10:30

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Для рубля, по мнению экспертов, складывается абсолютно катастрофичная картина.

Инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября вновь ускорилась, отчитался Росстат, пишет finanz.ru.

В десятый раз подряд и в 16-й раз с начала темпы роста индекса потребительских цен переписали рекорд 2016 года.

За неделю корзина Росстата стала дороже на 0,28%, а годовая инфляция, по расчетам МЭР, достигла 7,97%, вдвое превысив целевой уровень ЦБ (4%) и в 1,5 раза - значения на начало года.

Продукты за четыре недели октября подорожали вдвое больше, чем за весь сентябрь (на 2,01%), а в годовая продовольственная инфляция прочно закрепилась выше 10% (10,58%).

C 1 января по 25 октября инфляция набрала 6,28% - вдвое больше, чем на ту же дату год назад.

«Это абсолютно катастрофичная картина, - отмечает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. - Мы имеем дело не с ростом цен по отдельным товарным группам. Ускорение идёт широким фронтом».

На 4,8% с начала октября и 30,18% год к году, согласно Росстату, выросли цены на курятину. Говядина стоит на 14,07% дороже, чем год назад, свинина - на 14,68%.

Гречка дорожает со скоростью примерно 1% в неделю и достигла годового роста на 18,46%.

Мука добавила к ценникам 1,9% с начала октября и 10,56% в годовом выражении. Яйца взлетели в цене на 11,13% за четыре недели и стоят на 26,78% дороже, чем год назад.

Годовой рост цен на вермишель достиг 11,31%, на сахар - 13,57%, на огурцы - 60,50%, на помидоры - 58,82%. «Пьедeстал почета» по-прежнему делят картофель и капуста с ростом на 74,11% и 87,87% соответственно.

Стремительно дорожавшие летом стройматериалы лишь незначительно подешевели к осени: доски стоят на 68% дороже, чем в начале года; плиты ДСП - на 62,69%, металлочерепица - на 42,37%.

Рост цен на телевизоры достиг 10,2% год к году, на отечественные автомобили - на 15,02%, на сигареты - 17,24%. Бензин подорожал на 6,87% с начала года - вдвое больше, чем за тот же период 2020-го.

Обесценивающая сбережения и «сжигающая» доходы инфляция все больше беспокоит россиян, реальных доходы которых так и не вернулись к докрымским отметкам, а по итогам прошлого года скатились до минимума за 10 лет.

61% граждан называют рост цен главной причиной тревоги - этот ответ с большим отрывом опережает другие, включая бедность (36%), коррупцию (33%), рост безработицы (33%), показал опрос «Левада-центра» (признанного признанного иноагентом решением Минюста РФ).

Даже пандемия (32%) меньше тревожит людей, чем инфляционный пожар, охвативший экономику, которая едва успела перевести дух после исторического крушения цен на нефть.

Темпы экономического роста будут замедляться в конце года из-за ужесточения политики ЦБ РФ и ухудшения эпидемической ситуации, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

«Новые ограничительные меры - нерабочие дни в начале ноября и частичный локдаун в Москве, области и других регионах - обойдутся экономике в 0,1% годового ВВП в неделю. Это ниже, чем 0,25% ВВП в неделю в апреле-мае 2020 года, но в случае расширения сроков и географии локдаунов эффект может оказаться более масштабным», - оценивает он.

ЦБ, похоже, намерен вести «войну» против вышедшей из-под контроля инфляции до победного конца, несмотря на то, что экономическая статистика уже ухудшается, пишут аналитики Росбанка.

На заседании в декабре регулятор снова повысит ключевую ставку, вероятно, до 8% годовых, а возможно, и выше, прогнозирует Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Денежный рынок закладывает в котировки 8,25% на горизонте 6 месяцев и 9,25% - на горизонте год.

Для Эльвиры Набиуллиной, взявшейся держать инфляцию на уровне 4%, наступает момент истины. «Либо сейчас рост инфляции удастся замедлить, либо инфляция продолжит ускоряться, и тогда периода снижения ставок нам придется жать очень долгое время», - говорт директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

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