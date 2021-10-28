«Птица запомнит и будет мстить»: в Гродно вороны нападают на прохожих 9 28.10.2021, 14:38

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иллюстрационное фото

Почему нападения происходят осенью, сказать трудно.

В Гродно на людей стали нападать вороны. Один случай произошел возле СШ №22: птица подлетела к женщине сзади и ударила клювом в голову. Горожанка обращалась к медикам, пишет Hrodna.life.

"Весной вороны могут напасть, так как защищают птенцов. Почему нападения происходят осенью, сказать трудно. Врановые — самые умные из птиц. Если ворона посчитает, что человек ей сделал что-то плохое, то запомнит черты лица либо какие-то особенности — и при следующей встрече может напасть и отомстить», — поделился предположением орнитолог Дмитрий Винчевский.

Коммунальникам разрешено с 1 сентября по 15 февраля уничтожать пустые гнезда ворон. В Гродно это делают в местах большого скопления птиц, где и отмечаются случаи их нападения на людей. Но, по мнению орнитолога, такая борьба бессмысленна: "Они держатся своих участков. И если осенью уничтожить гнездо, птица вернется и построит новое. Это иллюзия, что человек сильнее".

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