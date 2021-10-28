Белорусские больницы в разы увеличили закупки мешков для трупов 28.10.2021, 17:41

Журналисты изучили тендеры госзакупок.

Некоторые больницы в Беларуси во время четвертой волны коронавируса значительно увеличили закупки патологоанатомических мешков. Это следует из тендеров, которые они разместили на сайте goszakupki.by.

"Еврорадио" просмотрело закупки мешков для трупов, которые публиковались раньше и сейчас. Спойлер: разница в разы!

Сначала внимание привлек находящийся в Минске Республиканский госпиталь Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В относительно спокойный февраль 2021 года, когда вторая волна пошла на спад, а третья еще не началась, туда закупили 100 мешков для трупов. Это обошлось в 2000 рублей.

В конце октября учреждение размещает новый тендер. Хотя в заголовке и значатся "Чехлы специальные одноразового использования“, но при изучении закупки становится понятно, что это все те же "патологоанатомические мешки". Их теперь требуется 200! А это ровно в два раза больше.

Интересное находим "в Новогрудке". Полгода назад, во время третьей волны коронавируса, центральная районная больница размещает тендер на 100 мешков для трупов. За них она готова отдать всего 699 рублей.

Новый тендер (и снова на 100 мешков) размещается в сентябре.

Но уже через полтора месяца больница публикует еще один тендер — и на этот раз сразу на... 300 мешков! То есть партии за сентябрь и октябрь вместе превышают апрельский тендер в 4 раза!

Подобную ситуацию видим и в Молодечно. Местная центральная районная больница в феврале закупает 150 мешков по 10 рублей за штуку.

20 сентября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич официально объявляет СМИ о начале четвертой волны коронавируса. Как раз в этот день молодечненская больница размещает новый тендер — уже на 225 мешков.

А меньше чем через месяц еще один — на 300! То есть осенью им требуется в 3,5 раза больше мешков, чем в конце зимы.

Весной этого года журналисты уже изучали тендеры больниц на патологоанатомические мешки: сравнивали закупки в 2020-м и 2021-м. И хотя был заметен рост, но количество купленных мешков не отличалась так колоссально, как сейчас.

В то время когда растет число больных, Лукашенко на прошлой неделе вдруг потребовал отменить обязательный масочный режим. Помимо этого, он распорядился отказаться от других антиковидных мер. В результате из транспорта и магазинов даже исчезли напоминания о необходимости носить маски.

За несколько дней до этого министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич говорил, что "эпидемическая ситуация достаточно серьезная... она пока, к сожалению, не упрощается". Он также рассказывал, что под больных COVID-19 перепрофилирована треть коечного фонда страны.

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