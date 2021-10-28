Белорус поставил два рубля на футбольные матчи и выиграл 2834 1 28.10.2021, 18:13

3,492

Коэффициент экспресса – 1411.

У белоруса «зашел» футбольный экспресс коэффициентом 1411, на 24 события Юрий поставил 2 рубля, а выиграл – 2834, передает «Трибуна».

«Когда понял, что ставка сработала, испытал радость. Не мог поверить, что все получилось так, как задумывал! Честно признаюсь, больше всего волновался за «ПСЖ» и «Севилью» – у первых нет сыгранности, вторые со слабой обороной. Тем не менее, как и хотел, они победили.

Люблю смотреть футбольные матчи, предполагать исходы. Жалею ли, что поставил только два рубля? Нет. Это небольшая сумма, которую не жаль проиграть. Это спорт, тут все случается. Собирая экспресс из большого количества матчей, нужно быть готовым к тому, что он не «зайдет».

Чем занимаюсь? Работаю наладчиком станков с программным управлением, в свободное время люблю страйкбол. Раньше, кстати, девять лет играл в футбол», – рассказал Юрий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».