The Economist: Европа может найти замену российскому газу 1 28.10.2021, 19:16

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Европа может заменить часть российского газа азербайджанским и израильским.

Полный отказ от российского газа — слишком амбициозная цель для Европы даже в долгосрочной перспективе, пишет The Economist. Однако возможность заменить часть поставок и устранить монополию России в некоторых странах есть.

Так, 33 процента спроса в Болгарии в перспективе можно будет удовлетворить с поставками газа из Азербайджана. Речь идет о Южном газовом коридоре — сейчас предлагаемые мощности позволяют транспортировать около 10 миллиардов кубометров газа в год. Планируется также постройка трубопровода из Израиля длиной почти 2000 километров, что может обеспечить еще около 20 миллиардов кубометров в год. В последние годы Европа наращивала импорт американского сжиженного природного газа (СПГ), однако он не может служить заменой российскому с точки зрения стоимости.

Однако если добавить к указанным источникам альтернативную энергетику, к примеру, атомную, то у Европы появится возможность более серьезно изменить структуру поставок.

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