Александр Опейкин: БЧБ-флаг – одна из самых важных ценностей для белорусов 28.10.2021, 22:20

Солидарность – это не миф, это гарантия нашей победы.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал продажу на аукционе БЧБ-флага , поднятого во время ЧМ в Риге, за 12600 долларов, передает «Трибуна».

«Этот БЧБ-флаг является, безусловно, уникальной исторической ценностью и символизирует солидарность с белорусами. Это был настоящий благотворительный аукцион, с большим количеством участников и сделанных ставок. Флаг передается победителю аукциона как важный символ борьбы белорусского народа против диктатуры. Мы рады, что несмотря на все сегодняшние трудности, БЧБ-флаг остается одной из самых важных ценностей для многих белорусов. Солидарность – это не миф, это гарантия нашей победы», – сказал Опейкин.

Напомним, ранее свободные спортсмены поддержали забастовку, которая начнется 1 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».