Бенедикт Камбербэтч сыграет экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в сериале HBO 29.10.2021, 9:36

Бенедикт Камбербэтч

Фильм будет основан на книге «Последний шпион».

Компания HBO снимет мини-сериал «Лондонград» про бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, главную роль сыграет актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом сообщает издание Variety.

Сериал будет основан на книге «Последний шпион» (The Terminal Spy) британского журналиста Алана Коуэлла об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Камбербэтч также выступит в роли исполнительного продюсера. Сценарий для сериала напишет Дэвид Скарпа.

Камбербэтч известен по работе в сериале «Би-би-си» «Шерлок», фильме «Игра в имитацию», а также по роле Доктора Стрэнджа в фильмах Marvel.

В 2019 году стало известно, что британская телевизионная корпорация ITV снимет сериал о жизни Литвиненко. Сыграть его должен Дэвид Теннант, известный по роли Доктора в сериале «Доктор Кто».

В июле в Великобритании состоялась премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко».

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании, умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. Расследование британской стороны установило, что его отравили полонием, и к этому причастны экс-офицер КГБ и депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Незадолго до смерти Литвиненко встречался с ними в Лондоне.

В российском МИД говорили, что расследование гибели Литвиненко имело «ярко выраженную политическую подоплеку», а процесс «не являлся прозрачным ни для российской стороны, ни для общественности».

В сентябре Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за отравление Литвиненко.

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