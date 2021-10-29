Всеслав Чародей - князь, при котором Полоцкая земля заявила о себе как о самостоятельном государстве 1 29.10.2021, 13:35

Даже рождение Всеслава Чародея было окутано тайной.

21 апреля отмечается день памяти Всеслава Чародея (1044 – 21.04.1101) – человека-легенды, пишет planetabelarus.by.

Всеслав Брячиславич родился зимой между 1028 и 1029 годами. Даже его рождение было окутано тайной. В летописи было сказано, что мать родила его «от волхвования», то есть при участии колдунов. На голове новорожденного было загадочное пятно, которое колдуны наказали матери завязать. Современники и потомки верили, что этого князя небесные силы наделили волшебной силой, что он мог превратиться в серого волка, в ясного сокола или в оленя с золотыми рогами. Уже при жизни про него слагали предания. Во всех восточнославянских землях из поколения в поколение передавались былины про Волха Всеславича – мудрого правителя, смелого воина, сына княгини и лютого Змея, победителя индийского царя.

Всеслав Брячиславич Полоцкий был из тех князей, при котором Полоцкая земля заявила о себе как о самостоятельном государстве. В это время большого расцвета достигли искусство, образование, народные промыслы. Христианство начало постепенно входить в ежедневный быт народа. Всеслав никогда не предавал свою Родину, Полоцкую землю, к ней возвращался из самых далеких походов и путешествий.

Одной из заслуг Всеслава Чародея считается возведение храма в честь святой Софии, как доказательства миру равенства Полоцка с Новгородом и Киевом, где такие соборы появились несколько раньше.

Князь никогда не шел на соглашения, которые угрожали самостоятельности и независимости Полоцкой земли, не хотел никому подчиняться.

Всеслав Чародей был героем знаменитой поэмы «Слово о полку Игореве», с ним также связывают первое летописное упоминание Минска. В конце 1060-х годов киевские князья пригласили Всеслава Чародея на переговоры и заточили его в тюрьму в Киеве. Вскоре в результате восстания киевляне освободили его и объявили киевским князем. Он пробыл на престоле 7 месяцев, а потом вернулся в Полоцкое княжество, которое после его смерти раздробилось на несколько уделов.

Древний Полоцк – одна из наиболее интересных туристических дестинаций в Беларуси. И каждый путешественник, безусловно, найдет для себя что-то удивительное.

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