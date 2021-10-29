Азаренок и пропагандисты БТ устроили хамские провокации против европейских дипломатов в Куропатах

Азаренок и пропагандисты БТ устроили хамские провокации против европейских дипломатов в Куропатах26
- 29.10.2021, 14:46
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Дипломаты игнорировали неадекватов.
Сотрудники СТБ, ОНТ и БТ во главе с Григорием Азаренком «атаковали» европейских дипломатов в Куропатах, которые пришли возложить цветы жертвам сталинских репрессий в годовщину «Ночи расстрелянных поэтов» , сообщает «Радыё Свабода».
- А вам нравится памятник Степану Бандере? Кому вы возлагаете цветы? - спрашивал Григорий Азаренок.
Но дипломаты его игнорировали.