закрыть
29 октября 2021, пятница, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азаренок и пропагандисты БТ устроили хамские провокации против европейских дипломатов в Куропатах

26
  • 29.10.2021, 14:46
  • 16,050
Азаренок и пропагандисты БТ устроили хамские провокации против европейских дипломатов в Куропатах

Дипломаты игнорировали неадекватов.

Сотрудники СТБ, ОНТ и БТ во главе с Григорием Азаренком «атаковали» европейских дипломатов в Куропатах, которые пришли возложить цветы жертвам сталинских репрессий в годовщину «Ночи расстрелянных поэтов» , сообщает «Радыё Свабода».

- А вам нравится памятник Степану Бандере? Кому вы возлагаете цветы? - спрашивал Григорий Азаренок.

Но дипломаты его игнорировали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович