Азаренок и пропагандисты БТ устроили хамские провокации против европейских дипломатов в Куропатах 26 29.10.2021, 14:46

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Дипломаты игнорировали неадекватов.

Сотрудники СТБ, ОНТ и БТ во главе с Григорием Азаренком «атаковали» европейских дипломатов в Куропатах, которые пришли возложить цветы жертвам сталинских репрессий в годовщину «Ночи расстрелянных поэтов» , сообщает «Радыё Свабода».

- А вам нравится памятник Степану Бандере? Кому вы возлагаете цветы? - спрашивал Григорий Азаренок.

Но дипломаты его игнорировали.

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