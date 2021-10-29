Илон Маск хочет открыть собственный университет 1 29.10.2021, 19:38

Илон Маск

Его могут расположить в штате Техас.

Инженер, предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заговорил об открытии собственного университета. Его могут расположить в штате Техас.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Илона Маска.

Высшее учебное заведение Илон Маск может открыть в штате США Техас к которому он недавно переехал. Именно туда предприниматель также переносит и штаб-квартиру Tesla.

Согласно сообщению Маска, университет получит название "Техасский институт технологий и науки".

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

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