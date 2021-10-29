Илон Маск хочет открыть собственный университет

Илон Маск хочет открыть собственный университет1
- 29.10.2021, 19:38
Его могут расположить в штате Техас.
Инженер, предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заговорил об открытии собственного университета. Его могут расположить в штате Техас.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Илона Маска.
Высшее учебное заведение Илон Маск может открыть в штате США Техас к которому он недавно переехал. Именно туда предприниматель также переносит и штаб-квартиру Tesla.
Согласно сообщению Маска, университет получит название "Техасский институт технологий и науки".
Am thinking of starting new university:— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021
Texas Institute of Technology & Science