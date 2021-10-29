Сопредседатель немецких «зеленых» призвал усилить санкции против «Беларуськалия» 1 29.10.2021, 22:25

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Роберту Хабеку прочат в немецком правительстве пост вице-канцлера.

25 октября газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung опубликовала большое интервью с сопредседателем партии "зеленых" Робертом Хабеком, которому в будущем немецком правительстве прочат пост вице-канцлера. В этом интервью "зеленый" политик затронул тему миграционного кризиса на границах Беларуси и стран ЕС, передает DW.

Хотя Хабек осторожно между строк и раскритиковал Варшаву, но ответственность за драматическую ситуацию на границе была возложена именно на Минск, на который, по мнению сопредседателя "зеленых", следует усилить санкционное давление, обратив при этом особое внимание на очень важную для Беларуси калийную отрасль. Санкции, однако, следует ввести не только против режима Лукашенко, но и против авиакомпаний, которые сотрудничают с белорусскими властями и занимаются транспортировкой выходцев из стран Африки и Ближнего Востока в Беларусь.

Демократические политики Германии едины в своей оценке, что первопричиной кризиса являются действия белорусского диктатора Лукашенко, направленные на дестабилизацию ЕС и главным образом восточноевропейских соседей Германии и скорее всего согласованные с Москвой, а возможно и вовсе спланированные в Кремле. Если Лукашенко спровоцировал миграционный кризис не только с банальной целью отомстить ЕС за введенные в июне санкции, но и желал таким циничным образом вернуться за стол переговоров и добиться санкционных послаблений, то уже сегодня можно констатировать, что его затея с треском провалилась. Поддаваться на шантаж из Минска и вести переговоры с Лукашенко в Берлине не собираются. Германия, наоборот, готова поддержать новые санкции, а ожидаемый приход к власти решительных противников официального Минска из рядов "зеленых" и СвДП не сулит белорусским властям ничего хорошего. В то время как Лукашенко в качестве партнера для переговоров не рассматривается, Германия и ЕС готовы вести диалог со странами, из которых прибывают мигранты и от которых ожидают содействия в возвращении этих людей на родину.

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