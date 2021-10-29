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В Германии обнаружили 30 мигрантов, прибывших в страну через Беларусь в фургоне

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  • 29.10.2021, 21:50
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В Германии обнаружили 30 мигрантов, прибывших в страну через Беларусь в фургоне
иллюстрационное фото

Водитель фургона сбежал.

Полиция Германии обнаружила 30 мигрантов, прибывших в страну в небольшом фургоне, сообщает DW.

Водитель фургона — 42-летний турок сбежал, он объявлен в розыск. Отмечается, что мигранты прибыли в страну через Беларусь.

Кроме того, 29 октября неподалеку от границы Польши и Чехии (коммуна Шёпсталь) полиция Германии обнаружила труп мигранта. DW пишет, что 32-летний гражданин Ирака умер несколькими часами ранее, обстоятельства его смерти выясняются.

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