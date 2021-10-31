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Видеофакт: Джонсон и Трюдо рассмешили мировых лидеров

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  • 31.10.2021, 13:14
  • 5,112
Видеофакт: Джонсон и Трюдо рассмешили мировых лидеров

Забавный случай произошел на саммите G20.

Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо 30 октября опоздали на традиционную фотосессию саммита лидеров Большой двадцатки, сообщает Yahoo! News.

Когда два премьер-министра появились в зале, где остальные лидеры G20 собрались для "семейного" фото, в помещении послышался смех – Джонсон и Трюдо получили шутливые укоры.

Видео момента опубликовала британская газета Metro. На этих кадрах, в частности, видны улыбающиеся президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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