Видеофакт: Джонсон и Трюдо рассмешили мировых лидеров 2 31.10.2021, 13:14

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Забавный случай произошел на саммите G20.

Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо 30 октября опоздали на традиционную фотосессию саммита лидеров Большой двадцатки, сообщает Yahoo! News.

Когда два премьер-министра появились в зале, где остальные лидеры G20 собрались для "семейного" фото, в помещении послышался смех – Джонсон и Трюдо получили шутливые укоры.

Видео момента опубликовала британская газета Metro. На этих кадрах, в частности, видны улыбающиеся президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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