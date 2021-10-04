Какие «пожилые» авто премиум класса могут купить белорусы 4.10.2021, 10:14

4,182

Самые надежные модели популярных марок.

Да-да, мы в курсе, что большинство рейтингов надежности возглавляет Porsche 911. Но мы решили быть ближе к нашим реалиям и вообще обратить внимание на машины в возрасте 7-12 лет, пишет журналист abw.by Иван Кришкевич. Что из этого вышло?

Как выбирали

Этот вопрос наверняка возникнет у некоторых читателей, поэтому сразу поясним. Прежде всего мы взяли именно премиум-бренды, причем те из них, что в какой-то мере представлены у нас. Далее для каждой марки отобрали наиболее подходящую, на наш взгляд, модель. При этом учитывали как зарубежные рейтинги, так и сложившееся мнение: собственное, а также озвученное в свое время нашими источниками – специалистами по тем или иным маркам или просто опытными механиками.

При этом наравне с общей надежностью важнейшим критерием оставалась стоимость содержания, ремонта и обслуживания. Именно по этой причине мы включили в обзор две модели британских марок, которые можно купить с весьма распространенными заимствованными моторами.

Понятно, что обзор во многом строится на репутации тех или иных автомобилей или агрегатов, в реальности же удачность покупки все равно зависит от технического состояния конкретного экземпляра (а это следствие предыдущей эксплуатации и обслуживания), и чем старше автомобиль, тем сильнее зависимость. Именно поэтому мы взяли относительно свежие модели, выпускавшиеся преимущественно в 2010-х.

Audi Q5 (2008-2016)

Среди возрастных моделей Audi надежнее только ТТ, но ведь для белорусских покупателей куда актуальнее преследующий ее в рейтингах кроссовер Q5. Это даже немного странно, учитывая то, что совсем уж беспроблемным данный автомобиль не назовешь: со временем возникают проблемы и по электрике, и по кузову, хотя у легковых моделей с этим вопросов вроде и нет.

Если отдавать предпочтение бензиновым двигателям, то выбирать среди них придется тщательно: 2.0 TFSI ранних лет выпуска зарекомендовал себя не очень хорош из-за масложора и не очень большого ресурса цепи ГРМ; компрессорный 3.0 TFSI, а до рестайлинга и атмосферный 3.2 FSI имеют лучшую репутацию, но стоит помнить об "одноразовом" алюминиевом блоке с алюсиловым покрытием, да и цепной привод ГРМ здесь тоже вовсе не вечный – и это на фоне более высоких эксплуатационных расходов. Так что лучше отдать предпочтение дизельным версиям с моторами 2.0 TDI и 3.0 TDI.

"Механика" на Q5 встречается очень редко. Поэтому в зависимости от года выпуска и мотора придется выбирать между 8-ступенчатым "автоматом" ZF и 7-ступенчатым "роботом" S-Tronic. С учетом того, что роботизированная коробка в свое время отметилась проблемами с мехатроником, в плане надежности все же лучше выглядит 8-ступенчатая АКПП.

BMW X1 (2009-2015)

Именно эта модель оказывается выше других BMW в рейтингах надежности, особенно в категории возрастных автомобилей. Что же, кузов здесь довольно крепкий, запустить его непросто, да и с электрикой вопросов минимум. Поскольку Х1 не привлекает "гонщиков" и покорителей бездорожья, больше шансов найти авто с "живой" трансмиссией. Машин с МКПП немного, обычно выбор между 6-ступенчатыми АКПП производства GM и ZF, но встречаются автомобили и с 8-ступенчатым "автоматом" ZF. Считается, что самая крепкая из коробок – производства GM, впрочем, надежность все равно во многом зависит от стиля езды и обслуживания.

С моторами ситуация следующая. Бензиновый 2,0-литровый N46 принято ругать из-за проблем с Vanos и масложора, а также малого ресурса цепи ГРМ. Однако и N20 с турбонаддувом и непосредственным впрыском со временем может подкинуть "сюрпризы". Но ведь был еще 3,0-литровый N52, который на фоне остальных бензиновых версий считается более удачным.

Тем более что палочки-выручалочки в виде 3,0-литрового беспроблемного дизеля у Х1 нет. Все дизельные модификации имеют под капотом 2,0-литровый N47 в различной степени форсировки. Изначально двигатель отметился малым ресурсом цепного привода ГРМ, а дополнительная проблема заключается в том, что привод находится со стороны моторного щита, так что для его замены двигатель приходится доставать. Не очень велик ресурс пьезофорсунок и вихревых заслонок впускного тракта, причем при их поломке обломки могут попасть в цилиндры. Впрочем, после 2009 года число проблем уменьшилось, так что дизельный Х1 поздних лет выпуска, да еще с замененной цепью, может действительно быть неплохим вариантом для покупки.

Jaguar XF (2008-2015)

Эта модель представляет собой британский ответ в сегменте бизнес-класса. При создании XF использовали доработанную платформу S-Type, соответственно от предшественника достались некоторые узлы и агрегаты, и с точки зрения стоимости обслуживания и ремонта это скорее плюс, так как проверенная временем техника оказалась довольно надежной. Важно и то, что новый кузов не только имеет более современный дизайн, но и лучше противостоит коррозии.

Моторы V8 под капотом XF редкость, скорее будет бензиновый или дизельный V6. Но если расходы для вас не на последнем месте, лучше обратите внимание на 4-цилиндровые версии. Бензиновый 2,0-литровый двигатель мощностью 240 л.с. – это фордовский EcoBoost, пусть не самый беспроблемный, но уже неплохо изученный мастерами. С его обслуживание и ремонтом будет точно меньше вопросов, чем с британской "экзотикой". А еще XF оснащали 2,2-литровым турбодизелем PSA, и здесь та же история: французский мотор хорошо изучен, при тщательном выборе он может быть неплохим вариантом для покупки.

До рестайлинга 2011 года ставили 6-ступенчатый "автомат" ZF, после его сменила современная 8-ступенчатая модель. Помимо своевременного обслуживания коробки в трансмиссии стоит следить за сальниками полуосей заднего редуктора: со временем они начинают течь, их посадочные места разбиваются. Если упустить падение уровня масла в заднем редукторе, последний потребует ремонта или замены.

Range Rover Evoque (2011-2018)

Самая компактная модель из линейки Range Rover привлекает не только более низкой стоимостью, но и в целом хорошей надежностью – принято считать, что этот кроссовер является самым беспроблемным представителем марки. Правда, стоимость содержания все равно довольно высокая, неисправности случаются (хорошо, что преимущественно по мелочам), но по сравнению с другими моделями Evoque все равно оказывается более доступным.

В том числе и благодаря тому, что в нем используются заимствованные агрегаты. Как и Jaguar XF, он оснащался 2,0-литровым EcoBoost и 2,2-литровым дизелем PSA, соответственно все сказанное про эти моторы справедливо и здесь. Правда, в 2015 году модель перевели на 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели Ingenium собственной разработки. Статистика по ним еще только накапливается, но пока серьезных проблем не отмечалось.

С коробками тоже все неплохо. Самые экономные могут поискать дизельные версии с 6-ступенчатой МКПП, но чаще Evoque все же оснащали 6-ступенчатым "автоматом" Aisin – если не "убивать" его намеренно, живет он долго и счастливо. Правда, появившаяся в 2014 году 9-ступенчатая АКПП ZF имеет не столь хорошую репутацию: проблемы с коробкой отмечались на пробегах и до 100 тыс. км.

Lexus ES (2012-2018)

Практически любая модель Lexus может похвастать высоким уровнем надежности. Но взятый курс на усложнение конструкции отрицательно сказывается на ремонтопригодности и стоимости ремонта, а потому консервативная модель ES, технически близкая массовой Camry, обещает щадить бюджет даже в подержанном состоянии.

Судите сами: даже в шестом поколении еще остались атмосферные двигатели с распределенным впрыском 2.0-3.5, которые работают в паре с 6-ступенчатым классическим "автоматом" Aisin. При условии своевременного обслуживания они демонстрируют очень хорошую надежность, хотя их предшественники считались более выносливыми. А вот гибридная версия оказывается в стороне от этой истории. Усложнение конструкции, риск деградации батареи и вариатор вместо АКПП – зачем вам это все?

Mercedes GLK (2008-2015)

В рейтингах надежности GLK оказывается выше, чем родственный С-класс W204, так что именно он и попадает в наш обзор. Самое главное – кузов GLK коррозии не боится, так что можно рассчитывать на большой срок службы автомобиля в целом. Правда, это не относится к некоторому функциональному оборудованию вроде электрозамка багажника или парктроников, которые быстро сгнивают. Но это так, мелочи.

Выбор между бензиновыми версиями – как ходьба по минному полю, так что лучше отдать предпочтение дизельным моторам. Но и здесь есть нюансы. 4-цилиндровый ОМ651 объемом 2,1 л надежнее всего в своей самой простой версии 200 CDI с обычными электромагнитными форсунками. Мощные версии оснащались пьезофорсунками, а с ними проблем куда больше, особенно на ранних версиях. Самым удачным в линейке считается 3,0-литровый V6 серии ОМ642. По "железу" мотор получился крепким, цепь ГРМ ходит гораздо дольше, чем на бензиновых моторах. Жаль, что на GLK этот двигатель почти не встречается.

Так что самый беспроблемный вариант GLK – 143-сильный 200 CDI в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой. Потому как более мощные версии уже шли с 7-ступенчатым "автоматом" 7G-Tronic, а его беспроблемным не назовешь, особенно если говорим про ранние экземпляры. Основная беда – перегрев, одно из следствий – выход из строя электроплаты Siemens, размещенной в масляной ванне и страдающей от высокотемпературного режима. А еще для GLK характерны ранние проблемы с гидротрансформатором, которые могут наступить уже при пробеге 120-150 тыс. км.

Volvo XC60 (2008-2017)

У шведского кроссовера – крепкий долговечный кузов, а с выбором двигателя практически сложно ошибиться, что, впрочем, не означает полного отсутствия мелких неприятностей или возрастных проблем. И он еще застал эпоху заимствования моторов (например, могли ставить уже упоминавшийся 2.0 EcoBoost).

И все же самым популярным (и объективно лучшим) двигателем для ХС60 считается 2,4-литровый 5-цилиндровый D5. Впрочем, независимо от варианта можно говорить о высокой надежности и большом ресурсе, но при должном техническом обслуживании.

На автомобилях ранних лет выпуска в сочетании с 2,0-литровыми бензиновыми моторами ставили 6-ступенчатую роботизированную коробку Getrag 6DCT450 с "мокрыми" сцеплениями, с дизельными – 6-ступенчатый "автомат" Aisin TF80SC, а с 2013 года начали применять 8-ступенчатую АКПП Aisin G-81SC. Все коробки требовательны к чистоте трансмиссионного масла, в противном случае страдает гидроблок. Своевременное обслуживание требуется и муфте в приводе задних колес. Особенно это касается муфты Haldex 5-го поколения, которая ставится после 2012 года. Но при должном уходе вопросов по части трансмиссии быть не должно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».