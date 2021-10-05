В Литве сбежало больше 700 мигрантов, прибывших с территории Беларуси 1 5.10.2021, 8:52

5,414

Уехать из Литвы беженцы нередко пытаются просто на такси.

МВД Литвы признал, что из лагерей сбежало больше 700 человек, а нашли лишь 146 из них. Ведомство приняло решение усилить охрану в местах содержания мигрантов, сообщает Delfi.

Больше всего мигрантов пыталось бежать из Руклы (Йонавский район) и Центра регистрации беженцев в Пабраде. В числе мигрантов, живущих в этих местах, есть те, кто может покидать территорию, а контроль, особенно до кризиса, не был особенно жестким. Его усилили только после наплыва мигрантов.

Уехать из Литвы беженцы нередко пытаются просто на такси. Так, 8 июля около здания ГКП Вильнюсского округа появились два автомобиля такси, из которых вышли 9 африканцев с чемоданами. Ни у одного из них не было документов. Водители сказали, что их вызвали, прислав координаты. Они думали, что едут в агроусадьбу, но оказались в лесу. Тогда из леса вышла группа темнокожих, которые сели в машины и потребовали ехать быстрее. Водители решили доставить этих людей не по указанному ими адресу, а в полицию. Полиция передала мигрантов пограничникам. Задержанные сказали, что хотели ехать в Германию и Бельгию к родственникам. Они даже не стали сразу просить убежище в Литве и сделали это, только узнав, что в противном случае их будут судить за незаконное пересечение границы.

Кроме того выбраться из лагерей для беженцев мигрантам помогают их родственники из других европейских стран. 18 июля остановили автомобиль в котором были два гражданина Ирака, у обоих был временный вид на жительство в Германии. Выяснилось, что они ехали за мигрантами. Вскоре появился и микроавтобус, в котором было 16 нелегалов — 4 женщины, 4 мужчин и 8 детей, которые сбежали из Руклы. Они сказали, что, боясь депортации, решили бежать из Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».