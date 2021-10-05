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У берегов Японии произошло сильное землетрясение

  • 5.10.2021, 21:54
  • 1,388
У берегов Японии произошло сильное землетрясение
Фото: ТАСС

Его магнитуда составила 6,1 баллов по шкале Рихтера

Во вторник, 5 октября, у восточного побережья японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр находился в 67 км к юго-востоку от города Хатинохе (население около 239 тысяч человек). Очаг залегал на глубине 67 км.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Также не объявлялась угроза цунами.

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